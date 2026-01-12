Auf Tiktok zeigt sich ein US-Amerikaner begeistert über seine Skiferien in der Schweiz. Für drei Tage auf dem Titlis inklusive Flug für seine ganze Familie habe er weniger gezahlt als für einen Skitrip im eigenen Land.

Darum gehts US-Familie aus Los Angeles verbringt Skiferien in Engelberg OW

Flug von Los Angeles nach Zürich günstiger als ein Skitag in Vail

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

«Die Europäer wollen nicht, dass ihr das wisst», beginnt ein Tiktok-Beitrag des US-Amerikaners Oren John. «Aber für den gleichen Preis, den ich für Skipässe an drei Tagen in Vail oder Aspen zahle, kann ich meine ganze Familie von LA nach Zürich und wieder zurückfliegen sowie drei Pistentage auf dem Titlis verbringen», meint John.

Der Grafikdesigner aus Los Angeles machte genau das – er nutzte das letzte Dezemberwochenende, um mit seiner Familie Skiferien in Engelberg OW zu verbringen. Statt die bekannten Skigebiete Vail oder Aspen inmitten der Rocky Mountains im US-Bundesstaat Colorado zu besuchen, habe es die US-Familie an einen der «höchsten Punkte» in den Alpen gezogen, erklärt John.

Flug nach Zürich kostet weniger als ein Skitag in den USA

Dabei sei die Familie nicht nur über die Liftanlagen, die Gletscherhöhlen, die Hängebrücke und den «endlosen Pulverschnee» begeistert gewesen, sondern besonders über die günstigen Preise für den Trip im Vergleich zu den USA.

Im direkten Vergleich blendet John ein, dass er für seine Familie (zwei Erwachsene und ein Kind) nur für einen Skitag im US-Skigebiet Vail 958 US-Dollar (rund 760 Franken) gezahlt hätte. Der günstigste Hin-und-Rückflug von Los Angeles nach Zürich mit Swiss soll ihn hingegen nur 879 US-Dollar (rund 700 Franken) gekostet haben.

Selbst mitsamt Zugtransfer von Zürich nach Engelberg und Skipässen für drei Tage sei die Familie damit immer noch günstiger weggekommen, als Flüge nach Colorado und Skitickets in den USA zu bezahlen – und das trotz internationaler Flüge!

«Alles auf dem Berg ist im Pass inbegriffen»

Begeistert zeigte sich die US-Familie auch von der Pünktlichkeit und Sauberkeit der Schweizer Züge. «Alles auf dem Berg ist im Titlis-Seilbahnpass inbegriffen», freut sich John über das Angebot des Schweizer Skigebiets.

In den Kommentaren unter seinem Tiktok-Post verrät der US-Amerikaner, dass seine Familie während ihrer Skiferien im 5-Sterne-Hotel Kempinski Palace Engelberg (Preis pro Nacht ungefähr 450 Franken) übernachtet habe. Und selbst das soll den Preis im Vergleich zu den USA nicht einmal in die Höhe getrieben haben: «Irgendwie auch ein Sieg für die Schweiz», entgegnet er auf die Frage eines Users nach dem Hotelpreis.

«Sie haben mich jedoch beim Preis für das Käsefondue im Chalet bekommen», meint John am Ende seines Beitrags. Und dennoch – für ihn steht fest: Skiferien in der Schweiz oder in Europa seien auch für US-Amerikaner günstiger als im eigenen Land.