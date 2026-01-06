Orlando Bloom macht aktuell Skiferien in Davos, wie ein Video auf seinem Instagram-Account zeigt. Die Fans des britischen Hollywoodstars sind begeistert. Auch Skistar Lindsey Vonn kommentiert den Clip.

Darum gehts Orlando Bloom (48) verbringt aktuell seine Skiferien in Davos

Skischule Davos-Klosters bestätigt Snowboard-Lektionen mit einer ihrer Lehrerinnen

König Charles III. besucht Davos seit über 40 Jahren regelmässig

Fynn Müller People-Redaktor

Über 40 Jahre verbrachte König Charles III. (77) die Winterferien in Davos-Klosters. Jetzt begrüsst das Bündner Skigebiet einen weiteren prominenten Gast: Hollywoodstar Orlando Bloom (48). Wie ein Video auf Instagram zeigt, verweilt der Schauspieler aktuell in Davos.

Zwar verrät Bloom selbst nicht direkt, in welchem Skigebiet er ist, das Ende des Videos zeigt dies aber relativ deutlich. Unten sieht man die Talstation vom Totalp-Sessellift, links die Parsennhütte. Ausserdem kommentiert die Skischule Davos-Klosters den Clip, schreibt, dass Bloom bei einem ihrer Snowboardlehrer Lektionen nahm. Blick hat versucht, mit genau jenem Lehrer Kontakt aufzunehmen. Eine Antwort steht noch aus.

US-Skistar kommentiert das Video

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. Mit einer Leichtigkeit saust der Schauspieler auf dem Snowboard die Schweizer Piste hinunter und macht dabei eine richtig gute Figur. «Ich wusste gar nicht, dass Orlando so cool ist», kommentiert eine Nutzerin. Auch US-Skistar Lindsey Vonn (41) ist angetan von Blooms Fähigkeiten auf dem Brett. «Verdammt, ja!!», schreibt sie. Norwegens Snowboard-Ass Marcus Kleveland (26) lobt den Schauspieler ebenfalls.

Bloom reiht sich damit in die Liste internationaler Stars ein, die ihre Winterferien gerne in der Schweiz verbringen. Neben König Charles III. gelten auch Leonardo DiCaprio (51) und Lionel Messi (38) als bekennende Fans der Schweizer Alpen. Sänger Robbie Williams verbrachte seine Ferien gerne in Gstaad BE, wo er für einige Zeit ein Luxus-Chalet mietete. James Blunt (51) lebt seit Jahren in Verbier im Wallis.