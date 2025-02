Nach monatelanger Promo-Tour für seinen Film «Better Man» brauchte Robbie Williams eine Auszeit um sich zu erholen. Wo er das am liebsten machen? Natürlich in seinem Schweizer Kraftort Gstaad.

Das Biopic «Better Man», bei dem Robbie Williams (50) seine eigene Erfolgsgeschichte als Affe erzählt, läuft seit dem 26. Dezember 2024 in den Kinos – mit mässigem Erfolg an der Kasse. Am Start-Wochenende spielte der Film gerade einmal 1,9 Millionen Dollar ein. Eine Enttäuschung bei Produktionskosten von 110 Millionen Dollar. Auch deswegen musste der britische Popstar monatelang die Promosuppe rühren, um die Menschen in seinen Film zu locken. Auf der ganzen Welt gab er Interviews zu seinem Werk und auch Blick traf Robbie Williams für ein grosses Interview in Madrid, wo er sich unter anderem auf den Boden legte und plankte, über seine Hämorrhoiden und seinen Ruhm und dessen Schattenseiten sprach.

Zuletzt führte ihn die «Better Man»-Promo nach New York, wo er auf dem Empire State Building eine wahre Liebes-Show mit Ehefrau Ayda Field (45) zelebrierte. So innig die beiden wirkten, ihre Batterien dürften nach den Monaten Arbeit leer gewesen sein. Doch nun haben sie Zeit, sich zurückzulehnen, sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, Spaziergänge zu unternehmen und Ski zu fahren. Wo Robbie Williams und Ayda Field das am liebsten tun? In der Schweiz, in ihrem zweiten Zuhause in Gstaad.

Robbies Luxus-Chalet wurde verkauft

Mit seiner Familie wohnt Williams seit 2020 in der Schweiz. Am Genfersee haben sie einen Grossteil der Pandemie verbracht. Anfang September 2023 zog er nach Gstaad und zahlt seitdem im Kanton Bern seine Steuern, da er offiziell beim Einwohneramt der Gemeinde Saanen gemeldet ist. Ein eigenes Haus besass Robbie im Nobel-Skiort nie, sondern wohnte in einem luxuriösen Chalet zur Miete. 4600 Franken soll er pro Nacht bezahlt haben, doch dann wurde sein Zuhause verkauft. 10,8 Millionen wollte der Verkäufer haben – ob die Familie Williams zugeschlagen hat, ist nicht bekannt.

So oder so zog es sie wieder nach Gstaad, wo sie derzeit Ferien machen. Während es Robbie vorzieht, im Liegestuhl an der Sonne zu liegen, macht Ayda die Skipisten unsicher. Gemeinsame Ausflüge macht das Ehepaar auch und erkundet zu Fuss die Bergwelt im Berner Oberland. Ihre Gesichter dabei sprechen Bände: In der Schweiz können sie sich erholen, hier sind sie glücklich.