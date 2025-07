1/8 Trautes Familienglück? Trotz Trennung geniessen Orlando Bloom und Katy Perry gemeinsame Familienferien. Foto: Instagram/orlandobloom

Darum gehts Katy Perry und Orlando Bloom zeigen harmonische Co-Elternschaft nach Trennung

Gemeinsames Familienfoto auf dem Meer löst Spekulationen über mögliche Versöhnung aus

Paar war seit 2016 zusammen, Tochter Daisy wurde am 26. August 2020 geboren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Kurze Zeit nach ihrer offiziellen Trennungsbestätigung beweisen Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48), dass Co-Parenting beim Hollywoodpaar funktioniert. Der «Herr der Ringe»-Star teilte am Mittwoch via Instagram Aufnahmen aus den Sommerferien.

Mit dabei ein besonders herzerwärmendes Foto: Mit Katy Perry, der gemeinsamen vierjährigen Tochter Daisy sowie seinem 14-jährigen Sohn Flynn aus der Beziehung mit Ex-Frau Miranda Kerr (42) posiert Bloom für ein inniges Familienfoto auf hoher See.

Das harmonische Bild heizt in der Kommentarspalte sogleich Spekulationen über eine mögliche Versöhnung der zwei Superstars an. Ein Fan kommentierte hoffnungsvoll: «Oh mein Gott, kommen Mami und Papi etwa wieder zusammen?»

Die Familie besuchte in den Ferien unter anderem auch Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in den Flitterwochen auf ihrer Megayacht, wie Fotos belegen. An der Bezos-Hochzeit in Venedig hingegen wurde nur Orlando Bloom gesichtet.

Kinder gemeinsam aufziehen – trotz Trennung

Erst vergangene Woche hatten Perry und Bloom ihre Trennung nach knapp zehn gemeinsamen Jahren bestätigt. «Aufgrund des grossen öffentlichen Interesses und der Diskussionen um die Beziehung von Orlando Bloom und Katy Perry haben Vertreter bestätigt, dass Bloom und Perry ihre Beziehung in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet haben, um sich auf das gemeinsame Co-Parenting zu konzentrieren», hiess es in einem Statement, das unter anderem dem US-Magazin «People» vorlag.

Die Sängerin und der «Fluch der Karibik»-Star werden auch weiterhin als Familie auftreten, da ihre oberste Priorität die gemeinsame Erziehung ihrer Tochter Daisy Dove bleibe, wurde weiter erklärt. Diese soll «mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt» aufwachsen.

Auch diese Stars setzen auf Co-Parenting

Katy Perry und Orlando Boom sind mit dem Co-Parenting-Modell nicht allein. Weitere prominente Ex-Paare pflegen nach der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis zueinander und setzen so das Wohlergehen ihrer Kinder an erste Stelle.

Jennifer Garner und Ben Affleck

Das Schauspielerpaar war von 2005 bis 2018 verheiratet und hat zwei Töchter. An Veranstaltungen werden die Ex-Partner oft gemeinsam mit ihren Kindern gesichtet.

Demi Moore und Bruce Willis

Demi Moore weicht auch seit der Erkrankung von Bruce Willis nicht von der Seite ihres Ex-Mannes und versteht sich auch bestens mit seiner neuen Frau Emma Hemming-Willis. Moore und Willis haben drei gemeinsame Töchter, die sie trotz Scheidung im Jahr 2000 gemeinsam grosszogen. Auch heute postet die Patchworkfamilie oft Bilder zusammen.

Gwyneth Paltrow und Chris Martin

Bekannt für ihre «bewusste Entpaarung» («conscious uncoupling»), haben sie ihre Freundschaft nach der Scheidung im Jahr 2016 bewahrt und erzogen ihre Kinder gemeinsam, machten oft Familienferien zusammen.

Mariah Carey und Nick Cannon

Das Paar hat 14-jährige Zwillinge und zieht die Mädchen trotz Scheidung im Jahr 2016 weiterhin gemeinsam gross. Feiertage und Ferien verbringt die Familie auch nach der Trennung oft zu viert und postet Bilder auf Social Media.

Reese Witherspoon und Ryan Phillippe

Die Schauspielerin hat mehrfach in Interviews betont, wie wichtig es ihr ist, dass die Kinder an erster Stelle stehen und dafür eine gute Co-Parenting-Beziehung zu Ex Ryan Philippe unerlässlich sei. Das Paar war von 1999 bis 2008 verheiratet und hat zwei inzwischen erwachsene Kinder.

Bradley Cooper und Irina Shayk

Der Schauspieler hat eine siebenjährige Tochter mit Model Irina Shayk. Das Ex-Paar teilt sich das Sorgerecht.