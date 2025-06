So geht es für das Milliardärspaar Bezos-Sánchez weiter

Die grosse Hochzeitssause von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez Bezos (55) ist am Sonntagabend mit einer Pyjamaparty zu Ende gegangen. Die Stars, darunter Kim Kardashian (44), Orlando Bloom (48), Sydney Sweeney (27) oder auch Jessica Alba (44) sind derweil wieder auf dem Weg nach Hause – oder bereits dort angekommen. Anders beim frischvermählten Ehepaar selbst. Für die beiden stehen traditionsgemäss die Flitterwochen an.

Wie diese aussehen sollen, will die britische «Daily Mail» wissen. Demnach sollen die beiden am Montag auf Torcello, einer Insel in Venedig, noch ihr Mittagessen einnehmen, bevor es auf den Flugplatz Giovanni Nicelli geht. Von dort aus werde das Paar den Helikopter nehmen und zu ihrer Yacht Koru fliegen – respektive zur Begleityacht Abeona, die den Helikopterlandeplatz beherbergt.

Auf dem 127-Meter-Schiff angekommen, können die richtigen Flitterwochen beginnen. Diese soll sie dann über das Adriatische Meer um den Stiefel herum nach Taormina auf Sizilien führen. Dort wolle das Paar gemäss der «Daily Mail» im «Four Seasons San Domenico Palace» residieren. Die Nacht dort kostet im Juli in einem regulären Doppelzimmer ab 3800 Franken, für eine Suite können es auch gut über 9000 Franken sein. Für den Milliardär ein Klacks. «White Lotus»-Fans könnte das Hotel übrigens bekannt vorkommen, wurde dort doch die zweite Staffel gefilmt.

Seglerparadies Kroatien

Damit es den Frischvermählten auf der langen Schiffsreise nicht langweilig wird, haben wir drei Tipps, was sie sich auf der etwa 550 Seemeilen (1000 Kilometer) langen Strecke anschauen könnten. Der erste Stopp ist die bei Seglern äusserst beliebte kroatische Insel Hvar. Gemütlich lässt es sich über das Kopfsteinpflaster durch das alte Städtchen schlendern, etwas bummeln oder am Hafen bei einem Gläschen Wein das Kommen und Gehen der Leute – und ihrer Yachten – beobachten. Im Inland selbst lassen sich nicht nur fein duftende Lavendelfelder finden, sondern auch Weinberge. Ein romantisches Flecken Erde mit kroatischem Riviera-Flair – perfekt für das Ehepaar.

Stopp Nummer zwei ist ebenfalls auf einer kroatischen Insel. Sie heisst Mljet, liegt westlich von Dubrovnik und gilt als mystischer Ort. Bekannt ist die stark bewaldete und daher besonders grüne Insel für die Odysseus-Höhle, die nach dem antiken, gleichnamigen Helden benannt ist. Der Legende nach soll er in genau dieser Höhle Zuflucht gefunden haben, nachdem sein Schiff bei Unwettern am Felsen zerschellt war. In der Höhle selbst erwartet die Besucher kristallklares, azurblaues Wasser.

Häuser wie aus einem Märchen

Vom kroatischen Mljet aus geht es in südlicher Richtung weiter. Tipp Nummer drei liegt in Apulien, im Absatz des italienischen Stiefels: Alberobello. Für den Besuch des alten Städtchens müsste das Ehepaar allerdings vom schwimmenden auf den rollenden Untergrund wechseln, denn es liegt etwa 20 Kilometer von der Adria-Küste entfernt. Der Weg lohnt sich jedoch, denn Alberobello ist für seine weiss getünchten Trulli-Häuser mit kegelförmigen Steindächern bekannt – ein Anblick, den man in den USA kaum finden dürfte.