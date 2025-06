Ihre Mutter ist ein Weltstar: Erkennst du diese Teenie-Tochter an Bezos Hochzeit?

In einem hautfarbenen Kleid, verziert mit Volants, Stickereien und Pailletten posiert eine junge Frau an der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez für Fotos. Mit dem Auftritt könnte sie der Braut gar die Show stehlen. Doch von welchem der hochkarätigen Gäste stammt der hübsche Promi-Spross mit ihren langen, dunkelbraunen Haaren, den braunen Augen und dem vollen Mund ab? Genau von jener Schauspielerin, auf die diese Beschreibung ebenso zupasst: Jessica Alba (44).

Die Amerikanerin, die sich derzeit in Scheidung von Cash Warren (46) – dem Vater ihrer drei Kinder – befindet, hat als ihr Plus eins ihre älteste Tochter Honor mitgenommen. Das Mama-Tochter-Duo posiert in ihren Abendkleidern auf Instagram und die Ähnlichkeit lässt sich dabei nicht abstreiten.