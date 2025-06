1/6 Mit diesem Bild sorgt DJ Antoine für Aufregung. War er an der Bezos-Hochzeit in Venedig? Foto: Instagram/djantoineofficial

Darum gehts DJ Antoine deutet Auftritt bei Bezos-Hochzeit an

Bild ist alt und zeigt Luzerner Restaurant, nicht Venedig

Antoine ist laut Instagram-Story bei einem Gig in Berlin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Evelyne Rollason Redaktorin People

Hat DJ Antoine (50) etwa an der Hochzeitsparty von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) aufgelegt? Darauf deutet zumindest der Instagram-Post des Schweizer Star-DJs hin. Am Samstag postet Antoine Konrad auf Social Media ein Schwarz-Weiss-Bild von sich in einem italienischen Restaurant – hinter ihm steht ein Mann im Anzug mit Glatze – ist das Bräutigam Bezos?

«Danke Jeff Bezos für deine Einladung und dass du mich an deiner Hochzeit auflegen lässt», schreibt DJ Antoine zum Bild, markiert Jeff Bezos, fügt den Hashtag #livelikekonrad hinzu und schliesst mit einem Zwinker-Smiley.

«Feedback war crazy funny»

Blick merkt sofort: Das ist kein aktuelles Bild. Beim Restaurant auf dem Bild handelt es sich ausserdem um das La Cucina in Luzern. Und Konrad sieht auf der Aufnahme jünger aus als auf seinen letzten geposteten Bildern. Wer der Mann mit Glatze im Hintergrund ist, bleibt unklar.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In den Kommentaren feiern viele Fans den Post und gratulieren dem DJ. Einige Follower sind aber skeptisch und entlarven das alte Bild.

Hat sich DJ Antoine also nur einen Scherz erlaubt, um auf der Bezos-Welle mitzureiten? Oder war der Basler tatsächlich in Venedig, durfte aber keine Fotos machen? Laut seiner Instagram-Story ist der DJ allerdings an einem Gig in Berlin und nicht in Venedig.

Blick hat beim DJ nachgefragt. Er gibt zu: «Ich hatte gestern ein Konzert in Berlin.» Das Bild stamme tatsächlich aus dem «La Cucina» in Luzern und sei bereits viele Jahre alt. «Wir haben im Team eine Meme-Gruppe, da kam das Bild von Mitarbeitenden aus meinem Team auf», so Antoine. «Die Leute verbringen zu viel Zeit auf Social Media. Daher der Jux. Das Feedback war crazy funny!»