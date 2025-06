1/13 Es ist vollbracht: Lauren Sánchez und Jeff Bezos haben am Freitag geheiratet. Foto: Instagram/laurensanchezbezos

Darum gehts Jeff Bezos und Lauren Sánchez heiraten in Venedig mit Promi-Gästen

Knallharter Ehevertrag schützt Bezos' Vermögen, einschliesslic Amazon-Aktien

Bezos' Vermögen beträgt 237 Milliarden Dollar, viertreichster Mensch weltweit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Mega-Sause in Venedig: Die Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) sprengt alles jemals Dagewesene. Seit Tagen feiern das Pärchen und seine Promi-Gäste eine Prunk-Party. Am Freitag haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Damit heisst die amerikanische Kinderbuchautorin jetzt offiziell Lauren Sánchez Bezos. Bekommt sie neben einem zweiten Nachnamen auch noch ein Riesen-Vermögen? Eines, das sie gar zur reichsten Frau der Welt macht?

Denn ihr Ehegatte ist einer der reichsten Menschen der Welt. Derzeit belegt Bezos auf der tagesaktuellen Forbes-Liste den vierten Platz – dank eines Vermögens von 237 Milliarden Dollar. Die Rechnung geht also so: Lassen sich die beiden scheiden, hat Sánchez Bezos zumindest theoretisch Anspruch auf die Hälfte seiner Reichtümer, also auf 118,5 Milliarden Dollar. Das ist mehr, als die aktuell wohlhabendste Frau der Welt auf sich vereint. Laut dem US-Magazin Forbes ist die Walmart-Erbin Alice Walton (75) gut 106 Milliarden Dollar schwer.

Wenn da nicht der knallharte Ehevertrag wäre

Es dürfte bei dieser spielerischen Rechnerei bleiben. Denn: Offenbar musste Lauren Sánchez im Vorfeld der Hochzeit einen knallharten Ehevertrag unterzeichnen. Dies berichtete jedenfalls die «Daily Mail» mit Verweis auf Insider. Die britische Boulevardzeitung schrieb gar vom «Grossvater aller Eheverträge.»

Was im Vertrag genau drinsteht? Natürlich privat. Und streng vertraulich. Gegenüber dem Magazin «Hello!» hat Alphonse Provinziano, ein Promi-Scheidungsanwalt aus Beverly Hills, jedoch eingeordnet, welche Knallhart-Klauseln im Ehevertrag drinstehen könnten: Ihr Ehevertrag konzentriere sich in erster Linie darauf, den Besitz von Jeff Bezos zu schützen, so der Anwalt im Bericht. Und weiter: «Das sieht dann so aus, dass eine klare Aufzählung aller geschäftlichen Vermögenswerte und Eigentumsanteile erfolgt, aus der hervorgeht, dass diese als getrenntes Eigentum von Jeff Bezos betrachtet werden.»

Heisst konkret: Laura Sánchez Bezos wird finanziell wohl nie vom Amazon-Aktienpaket profitieren, das ihrem Ehemann gehört. Jeff Bezos hält laut Bloomberg 8,6 Prozent am US-Onlineriesen, den er vor gut 30 Jahren gegründet hatte. Alleine diese Beteiligung ist rund 200 Milliarden Dollar wert. Auch das Raumfahrtunternehmen Blue Origin, mit dem Sánchez Bezos im April zusammen mit ihrer Freundin Katy Perry (40) ins All flog, muss der Gründer nach einer allfälligen Scheidung nicht mit seiner Neo-Gemahlin teilen.

Lehren aus der ersten Ehe?

Ob es diesen Ehevertrag wirklich gibt, ist nicht zweifelsfrei belegt. Was aber dafür spricht: Bezos war schon einmal in den Bund der Ehe getreten – ohne Ehevertrag. 1993 hatte er seine jetzige Ex-Frau MacKenzie Scott (55) geheiratet. Ein Jahr, bevor er Amazon gründete. Die Folge: Die Mutter seiner vier Kinder erhielt nach der Scheidung 2019 eine der grössten Abfindungen jemals: Amazon-Aktien im Wert von 38 Milliarden Dollar.

Daraus dürfte Bezos seine Konsequenzen gezogen haben – und mit seiner neuen Ehefrau einen Ehevertrag eingegangen sein. Der Multimilliardär tritt zwar immer mal wieder als Spender für wohltätige Zwecke auf, trotzdem ist er nicht als grosszügiger Philantrop bekannt. Sondern eher als knallharter Verhandler. Auch wenn Lauren Sánchez Bezos also wohl keine Amazon-Milliarden sehen wird, erlebt sie bei der Riesen-Sause in Vendig gerade die Vorzüge, mit einem Superreichen verheiratet zu sein. Alleine ihr Hochzeitskleid soll 100'000 Dollar gekostet haben.