1/5 Das Luxushotel «Aman Venice Hotel» ist für Jeff Bezos' Hochzeitsgäste reserviert. Foto: AFP

Übernachtungspreise im Hotel starten bei 2800 Dollar pro Nacht

Vom 25. bis 29. Juni wird sich mehr oder minder ganz Venedig in die Hochzeitslocation von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) verwandeln. Die hochkarätige Hochzeitsgesellschaft mit Gästen wie Leonardo DiCaprio (50) und Lady Gaga (39) soll im renommierten Luxushotel Aman Venice Hotel unterkommen. Wie TMZ berichtet, hat der Amazon-Gründer das komplette Hotel für sich und seine Gäste gebucht.

Das 7-Sterne-Luxusresort war bereits Schauplatz anderer prominenter Hochzeiten. George (64) und Amal (47) Clooney gaben sich hier 2014 das Jawort, gefolgt von Bastian Schweinsteiger (40) und Ana Ivanović (37) im Jahr 2016.

Die Übernachtungspreise in diesem exklusiven Hotel starten bei etwa 2800 Dollar pro Nacht und können auf über 10'000 Dollar steigen. Für Bezos, dessen Vermögen auf rund 225 Milliarden Dollar geschätzt wird, dürften die Kosten jedoch keine Rolle spielen.

Einheimische haben keine Freude an Bezos' Hochzeitsplänen

Weniger in Feierlaune sind allerdings die Venezianer. Die Proteste gegen die Hochzeit des zweitreichsten Mannes der Welt in Venedig spitzen sich zu. Ein Banner, das den Namen «Bezos» rot durchgestrichen zeigt, schmückte zuletzt den Glockenturm der Basilika San Giorgio Maggiore auf der gleichnamigen Insel in der Lagune von Venedig. Dafür verantwortlich ist eine Gruppe von Aktivisten, wie das US-Promi-Portal TMZ berichtet.

Alice Bazzoli, Teil der Anti-Bezos-Kampagne, erklärte demzufolge, dass es nichts Persönliches gegen Bezos sei – aber seine übertriebene Hochzeit sei ein weiterer Schlag gegen die Einheimischen, die bereits mit dem täglichen Touristenchaos Venedigs zu kämpfen haben. Der milliardenschwere Gründer des Versandhandels habe laut der britischen «Daily Mail» die Insel San Giorgio Maggiore für den Hochzeitstag gewissermassen übernommen. In der Stadt habe er neben dem Luxushotel auch Wassertaxis gebucht.