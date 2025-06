Ende Juni soll Jeff Bezos seine Hochzeit mit Lauren Sánchez in Venedig feiern. Die Einwohner setzen ein klares Signal gegen die Ausmasse der geplanten Veranstaltung.

Darum gehts Jeff Bezos' Hochzeit in Venedig sorgt für Proteste der Einheimischen

Aktivisten hängen Banner gegen Bezos auf, befürchten verstärkte Sicherheitsmassnahmen

Ende Juni soll die grosse Luxus-Hochzeit von Jeff Bezos (61) und seiner Verlobten Lauren Sánchez (55) in der malerischen Stadt Venedig stattfinden. Gross, weil der Hochzeitsgesellschaft fast ausschliesslich hochkarätige Namen angehören und luxuriös, weil alleine der Verlobungsring – ein Diamantring versteht sich – einen geschätzten Wert von 2,5 Millionen US-Dollar haben soll.

Weniger in Feierlaune sind allerdings die Venezianer. Die Proteste gegen die Hochzeit des zweitreichsten Mannes der Welt in Venedig spitzen sich offenbar zu. Ein Banner, das den Namen «Bezos» rot durchgestrichen zeigt, schmückte zuletzt den Glockenturm der Basilika San Giorgio Maggiore auf der gleichnamigen Insel in der Lagune von Venedig. Dafür verantwortlich ist eine Gruppe von Aktivisten, wie das US-Promi-Portal «TMZ» berichtet.

Nichts gegen Bezos, aber...

Alice Bazzoli, Teil der Anti-Bezos-Kampagne, erklärte demzufolge, dass es nichts Persönliches gegen Bezos sei – aber seine übertriebene Hochzeit sei ein weiterer Schlag gegen die Einheimischen, die bereits mit dem täglichen Touristenchaos Venedigs zu kämpfen haben. Der milliardenschwere Gründer des Versandhandels habe laut der britischen «Daily Mail» die Insel San Giorgio Maggiore für den Hochzeitstag gewissermassen übernommen. In der Stadt habe er einige Luxushotels und Wassertaxis gebucht.

Es würden verstärkte Sicherheitsvorkehrungen, gesperrte Strassen und eine erhöhte Polizeipräsenz befürchtet – und das zu einer Zeit, in der sowieso bereits unzählige Touristinnen und Touristen Venedig belagern. Der massive CO2-Fussabdruck, den Bezos und seine geladenen Gäste mit ihren Privatflugzeugen wohl hinterlassen, dürfte die Einheimischen demnach ebenso verärgern.

Auch Plakate mit Worten wie «Kein Platz für Bezos» pflastern bereits die Stadt. Berichten zufolge werden für Freitagnachmittag weitere Proteste im Bereich der bekannten Rialtobrücke erwartet.

Wen fliegt Bezos nach Venedig ein?

Schon seit Monaten wird über Jeff Bezos' Gästeliste spekuliert. Der Amazon-Gründer soll 200 Personen zur Trauung eingeladen haben. Wer alles eine Einladung erhalten hat, ist noch unklar, aber: Stars wie Leonardo DiCaprio (50), Barbra Streisand (83), Kim Kardashian (44), Oprah Winfrey (71) oder Sängerin Katy Perry (40) sollen am grossen Tag der beiden dabei sein. Tech-Mogul Bill Gates (69) soll ebenfalls in Venedig auftauchen.

Auch dürfte die Hochzeit dank Königin Rania von Jordanien (54) royalen Glamour abkriegen. Die Hoheit und Freundin von Sánchez war schliesslich bei der Verlobungsfeier dabei. Bis anhin wurde zudem gemunkelt, dass US-Präsident Donald Trump (78) und First Lady Melania Trump (55) anwesend sein werden.

Hochzeit soll Patchwork-Glück mit sieben Kindern krönen

Im Mai 2023 hatten Bezos und Sánchez sich verlobt. Als einer der reichsten Menschen der Welt wird sich der Amazon-Gründer die Hochzeit vermutlich viel kosten lassen. Medienberichten aus dem März zufolge sollen fünf Luxushotels in Venedig und alle Wassertaxis der Stadt für die Hochzeit gebucht worden sein. Kurz darauf gab es jedoch gegensätzliche Berichte, dass es sich bei vielen der nicht bestätigten Spekulationen rund um die Hochzeit um Fake News handeln soll.

Für beide ist es die zweite Ehe. Jeff Bezos war von 1993 bis 2019 mit MacKenzie Scott (55) verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Die frühere Fernsehreporterin Lauren Sánchez war von 2005 bis 2019 mit Patrick Whitesell verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Aus einer vorherigen Beziehung hat sie zudem einen weiteren Sohn.