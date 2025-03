1/5 Lauren Sánchez hält auf diesem Bild keinen normalen Kaffeebecher in der Hand. Foto: DUKAS

Darum gehts Lauren Sánchez und Jeff Bezos sind verlobt

Sánchez wurde diese Woche mit einem teuren Kaffeebecher gesichtet

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Lauren Sánchez (55) hält einen Kaffeebecher für 5750 Dollar in der Hand, bitte was? Keine Sorge, es ist nicht so, wie es aussieht. In Wahrheit handelt es sich bei dem Becher nämlich um eine Tasche des französischen Luxuslabels Balenciaga. Der Preis liegt bei 4750 Franken, was sich die Verlobte von Jeff Bezos (61) – der zweitreichste Mann der Welt – ohnehin leisten kann.

Die «9AM Clutch» in Weiss kostet 4750 Franken. Foto: BALENCIAGA

Bei der Kaffeebecher-Clutch handelt es sich übrigens nicht um einen Gag, sondern ein typisches Balenciaga-Design. Wir zeigen dir die verrücktesten Kreationen.

Lust auf Chips?

Die Chipstüte in Rot kostet 1650 Franken. Foto: BALENCIAGA

Und weil nicht nur ein Kaffee zwischendurch guttut, hat Balenciaga gleich noch eine Chips-Packung auf den Markt gebracht. Auch hier handelt es sich um eine Tasche aus Kalbsleder.

Aus Müll werde Mode

Balenciaga verkauft den Abfallsack – beziehungsweise die Abfalltasche – in den USA für 1832 US-Dollar. Umgerechnet wären wir bei 1615 Franken. Foto: BALENCIAGA

Die Chipstüte wollen wir natürlich richtig entsorgen. Darum gibt es bei Balenciaga auch noch einen Abfallsack. Hier noch speziell: Die Gaga-Tasche wird in den USA exklusiv an Männer verkauft. Ein politisches Statement oder einfach nur Trash?

Diese Tasche erinnert an ...

Diesen Luxus-Shopper von Balenciaga gibt in den USA für 2145 US-Dollar. Umgerechnet sind das 1892 Franken. Foto: BALENCIAGA

Balenciagas «Arena Extra-Large Shopper Tote Bag» sieht zwar auf den ersten Blick wie eine normale Tasche aus. Allerdings hat sie grosse Ähnlichkeiten zu einer deutlich billigeren Alternative.

... die Ikea «Frakta»-Tasche

Im Vergleich zur Edel-Tasche von Balenciaga kostet die Tragtasche von Ikea nur einen Franken. Foto: IKEA

Für alle, die etwas Geld sparen wollen: Die ikonische Tragtasche von Ikea sieht fast identisch aus. Im Gegensatz zur Edel-Tasche von Balenciaga ist die Ikea-Tasche nicht aus Leder, sondern aus Plastik und kostet nicht 1892 Franken, sondern nur einen Franken. Ein richtiges Schnäppchen also.

Fun Fact: Als der Balenciaga-Shopper 2017 auf den Markt kam, ist auch Ikea die Ähnlichkeit zu ihrer Tragtasche nicht entgangen. Diese Umstände hat das schwedische Unternehmen genutzt, um einen viralen Marketing-Coup zu landen.

Na, frisch geduscht?

Wer das Balenciaga-Handtuch für um die Hüften will, muss tief in die Taschen greifen. In den USA kostet das gute Stück 925 US-Dollar, also umgerechnet 815 Franken. Foto: BALENCIAGA

Wenn man aus Abfall Mode machen kann, sollte das mit einem Handtuch auch gehen – immerhin ist das noch Stoff.

Auch hier hat sich Ikea entsprechend einen Gag erlaubt.

Werkzeugkiste

Für 1150 US-Dollar, umgerechnet 1015 Franken, verkauft Balenciaga eine Tasche, die wie ein Werkzeugkasten aussieht. Foto: BALENCIAGA

Für alle handwerklich Begabten gibt es eine Werkzeugkiste zu kaufen. Allerdings handelt es sich auch hier um eine kleine Tasche, die nur einige wenige Gegenstände fasst. Richtige Werkzeuge passen kaum in die Kiste ...

Klebeband kann man immer brauchen

Noch ganz praktisch: Balenciaga verkauft diese Klebebandrolle für 3600 Franken. Foto: Screenshot Balenciaga

Wer bereits einen Werkzeugkasten hat, kann an Klebebandrollen aufstocken. Was hat das mit Mode zu tun? Keine Ahnung, aber man trägt sie offenbar ums Handgelenk.

2 in 1

Diese aussergewöhnliche Tasche ist für 3250 US-Dollar, umgerechnet 2866 Franken, erhältlich. Foto: BALENCIAGA

Zu guter Letzt: «Le Cagole Boot Bag». Auch hier handelt es sich um eine Tasche und nicht um Schuhe.