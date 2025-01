1/5 Prominente bei Trumps Amtseinführung: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (mitte) und Lauren Sanchez (rechts), die Jeff Bezos' Verlobte. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Mark Zuckerberg starrt in Lauren Sanchez' Ausschnitt bei Trumps Amtseinführung

Sanchez' Outfit sorgt für Empörung und Kritik in sozialen Medien

Sanchez' Bustier von Alexander McQueen kostet laut Berichten etwa 1800 Dollar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Pikante Momente während der Amtseinführung von Präsident Donald Trump (78). Mark Zuckerberg (40), Milliardär und Gründer von Facebook, wurde dabei ertappt, wie er mehrmals relativ unverblümt in den Ausschnitt von Lauren Sanchez (55), der Verlobten von Amazon-Mogul Jeff Bezos (61), starrte. Zu den Szenen kam es in der Kapitol-Rotunda, kurz bevor Trump seinen Amtseid ablegte. Zuckerberg sass neben Sanchez, die mit ihrem Outfit augenscheinlich nicht nur die Blicke des Facebook-Gründers auf sich zog.

Die Aufnahmen von Zuckerbergs scheinbar umherschweifendem Blick verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien. Einige Nutzer kommentierten scherzhaft, dass der Amerikaner «vielleicht doch menschlich» sei. Ein anderer User meinte: «Mark Zuckerberg ist bereit, für Jeff Bezos' Verlobte bei der Amtseinführung alles zu riskieren.» Sanchez Bustier, der wohl Grund für Zuckerbergs Blicke war, kostet laut US-Berichten etwa 1800 Dollar und stammt von Designer Alexander McQueen.

User empören sich über Sanchez' Outfit

Sanchez' Outfit-Wahl für einen offiziellen Anlass sorgte stellenweise für Empörung. Ein Kritiker schrieb auf X: «Gütiger Himmel, Lauren Sanchez. Verdecken Sie das für einen Tag.» Weitere Kommentare zielten stark unter die Gürtellinie.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein weiterer Nutzer führte einen Vergleich mit First Lady Melania Trump (54) an: «Gerade als ich mich an der Schönheit und Klasse von [Melania Trump] erfreute, kommt Lauren Sanchez herein und trägt nur einen BH.»