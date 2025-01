1/6 Donald Trump zeigt vor seinen Anhängern eine der unterschriebenen Anordnungen. Foto: keystone-sda.ch

Austritt aus Pariser Klimaabkommen und WHO, Begnadigungen für Kapitol-Stürmer

Georg Nopper Redaktor News

Um 12 Uhr Washingtoner Zeit – 18 Uhr Schweizer Zeit – wurde Donald Trump (78) als 47. Präsident der USA vereidigt. In den wenigen Stunden seither hat er einen regelrechten Unterschriften-Marathon hingelegt und rund 200 Dekrete unterzeichnet. Die Themen betreffen etwa die Einwanderungspolitik, das Klima sowie die Wirtschaft. Zahlreiche Anordnungen bedeuten eine Umkehr von der Politik seines Vorgängers Joe Biden (82) – um dies zu unterstreichen, hat er rund 80 Dekrete seines Vorgängers widerrufen.

Restriktive Einwanderungspolitik

Im Oval Office des Weissen Hauses unterzeichnete Trump eine Richtlinie zur Ausrufung des nationalen Notstands an der südlichen US-Grenze. «Das ist eine grosse Sache», sagte Trump, als er das Dekret unterzeichnete. Der US-Präsident ermöglicht es mit einem Dekret zudem, Kartelle als terroristische Organisationen einzustufen. Mit einer neuen Interpretation der Verfassung will er die automatische Staatsbürgerschaft für in den USA geborene Kinder von illegal im Land lebenden Einwanderern stoppen. Mit einer Verordnung weist er das Militär an, die Grenzen zu versiegeln. Unmittelbar nach Amtsantritt hat Trump auch bereits vereinbarte Termine für Migranten mit der Grenzschutzbehörde CBP gestrichen. Mit sofortiger Wirkung würden auch die Funktionen der App CBP One zur Vereinbarung künftiger Termine eingestellt, teilte die Behörde mit. In der Folge kam es an der in Mexiko an der Grenze zur USA zu Tränen.

Begnadigungen für Kapitol-Stürmer

Der neue US-Präsident setzte auch seine Unterschrift unter ein Dekret, mit dem rund 1500 seiner Anhänger begnadigt werden sollen, die nach dem Kapitolsturm am 6. Januar verhaftet wurden. Trump bezeichnete die Betroffenen in wiederholt als «Geiseln».

Austritt aus Pariser Klimaabkommen

Bei einer Feier in der Capitol One Arena in Washington setzte Trump vor seinen Fans unter anderem seine Unterschrift unter ein Dekret zur Kündigung der US-Mitgliedschaft beim Pariser Klimaabkommen. Das Abkommen sieht eine Kündigungsfrist von einem Jahr vor. Trump setzte die Mitgliedschaft bereits bei seiner ersten Amtszeit aus, weil er darin «Abzocke» und Wettbewerbsnachteile sah. Der Austritt hatte damals nur wenige Monate Bestand, weil sein Nachfolger Joe Biden sich wieder zu dem Vertrag bekannte.

Korb für die Weltgesundheitsorganisation WHO

Trump ordnete auch den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an. Der US-Präsident erklärt in einem entsprechenden Erlass, die Organisation habe schlecht auf die Coronavirus-Pandemie reagiert und fordere unfaire Zahlungen von den USA.

Regierungseffizienz

Das «Department of Government Efficiency» (Doge), das Beratergremium unter der Leitung von Milliardär Elon Musk (53), nimmt mit der Unterzeichnung eines entsprechenden Dekrets Gestalt an. Wie am Montag bekannt wurde, wird Vivek Ramaswamy bei Doge keine Funktion übernehmen. Der republikanische Unternehmer will stattdessen bei der Wahl für ein öffentliches Amt antreten. Musk werde in Washington ein Büro für etwa 20 Mitarbeiter für die neue Agentur bekommen, sagte Trump im Oval Office. Der US-Präsident erliess überdies weitere Anordnungen, welche die Regierung betreffen: So soll etwa die Verfolgung politischer Gegner durch Teile der Regierung gestoppt werden. Zudem unterzeichnete Trump eine Anordnung, die «die Wiederherstellung der Redefreiheit anordnet und staatliche Zensur verhindert». Bundesangestellte sollen nicht mehr im Homeoffice arbeiten dürfen – sondern müssen wieder zurück ins Büro.

Wirtschaftspolitik

Eine neue Richtlinie untersagt es allen Bundesbehörden vorerst, neue Vorschriften zu erlassen. Trump unterzeichnete ausserdem einen Erlass, in dem er alle US-Bundesministerien und -behörden auffordert, sich mit den Lebenshaltungskosten der Amerikaner zu befassen. Die Einzelheiten dazu sind unklar.