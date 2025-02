Trump will vorerst keine Zölle gegen Grossbritannien verhängen

US-Präsident Donald Trump will offenbar vorerst keine Zölle gegen Grossbritannien erheben. «Wir werden sehen, was passiert. Es könnte (mit Grossbritannien) passieren», sagte Trump am Sonntag in Washington. Er halte jedoch eine Einigung mit London für möglich.

Der britische Premierminister Keir Starmer sei «sehr nett», sagte Trump. «Wir hatten ein paar Treffen, wir hatten zahlreiche Telefonate, wir verstehen uns sehr gut, und wir werden sehen, ob wir sie ausgleichen können oder nicht», fügte er mit Blick auf die Handelsbilanz mit Grossbritannien hinzu.

Gegen Produkte aus der Europäischen Union will Trump nach eigenen Angaben in naher Zukunft Importzölle erheben. «Ich habe keinen Zeitplan, aber es wird sehr bald sein», sagte Trump am Sonntag. Die EU-Länder «nutzen uns wirklich aus», klagte er. Die USA hätten ein Handelsdefizit von «300 Milliarden Dollar» (rund 293 Milliarden Euro) mit der EU.

Trump hatte am Samstag wie zuvor angekündigt per Dekret hohe Importzölle auf Produkte aus Kanada, Mexiko und China verhängt. Die betroffenen Staaten kündigten umgehend Gegenmassnahmen an.