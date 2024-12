1/10 Jeff Bezos und Lauren Sánchez wollen offenbar noch dieses Jahr in den Hafen der Ehe einschippern. Foto: imago/PA Images

Saskia Schär Redaktorin People

Im Mai 2023 sagte Lauren Sánchez (54) ein erstes Mal Ja zu ihrem Jeff Bezos (60), läuft seit da an mit einem Verlobungsring durch die Gegend. Laut der «Daily Mail» soll sie diesen noch dieses Jahr gegen einen Ehering eintauschen – und das am Samstag, 28. Dezember 2024, im US-amerikanischen Nobelskiort Aspen.

Es wird spekuliert, dass die Trauung bei niemand Geringerem als Hollywoodstar Kevin Costner (69) stattfinden soll. Dieser besitzt die 160 Hektar grosse Dunbar Ranch auf der es drei Häuser und sogar einen eigenen See gibt. Laut einer von «Daily Mail» zitierten lokalen Event-Planerin ist das Anwesen äusserst beliebt für die Hochzeiten der Ultrareichen. Denn wer Costners Ranch mieten will, braucht einiges an Kleingeld: Eine Woche kostet um die 1,4 Millionen Dollar.

Die Hochzeitsgesellschaft, der gemäss «Page Six» unter anderem Königin Ranja von Jordanien (54), Leonardo DiCaprio (50) und Bill Gates (69) angehören, soll während der mehrtägigen Feier unter anderem in den Genuss der Köstlichkeiten des Nobel-Sushi-Ladens Matsuhisa kommen. Das Restaurant bietet Platz für 180 Personen und sei für den 26. oder 27. Dezember gemietet worden.

Entspannung finden die wohlbetuchten Gäste im fünf Sterne Hotel St. Regis. Doch nicht nur in den Betten des Nobelhotels sollen die Köpfe der wohlbetuchten Gäste zu liegen kommen, sondern auch in jenen der eigens angemieteten Luxusvillen.

Über eine halbe Milliarde Franken

Sein zweites Einlaufen in den Hafen der Ehe lässt sich Bezos demnach auch was kosten: Von geschätzten 600 Millionen Dollar, umgerechnet 536 Millionen Franken, ist die Rede. Dafür gibt es allerdings auch alles, was die Herzen des Hochzeitspaares begehren. «Sie suchen sich ihre Lieblingsdinge aus der ganzen Welt aus und fliegen sie nach Aspen, sei es eine Torte aus Paris, ein Friseur aus New York oder eine Streicherband aus LA», erklärt eine lokale Event-Planerin gegenüber der «Daily Mail».

Eine halbe Milliarde für eine Hochzeit? Was für den Otto Normalverbraucher unvorstellbar ist, wird Bezos kaum schmerzen. Sein Vermögen beträgt laut «Forbes» immerhin 213 Milliarden Franken.