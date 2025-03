Im Sommer soll Jeff Bezos seiner Verlobten Lauren Sánchez in Venedig das Jawort geben. 2014 trat dort bereits George Clooney vor den Traualtar. Doch mit seiner Feier könnte Bezos die Hochzeit der Clooneys deutlich in den Schatten stellen.

2023 ging Jeff Bezos (61) mit einem Diamantring im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar vor seiner Partnerin Lauren Sánchez (55) auf die Knie und fragte sie, ob sie seine Frau werden wolle. Sanchez liess sich nicht lange bitten und willigte ein. Zwei Jahre später, im Sommer 2025, soll nun die grosse Hochzeitsfeier steigen.

Wie eine Quelle gegenüber «Daily Mail» verrät, plant das Paar, sich in Venedig das Jawort zu geben. Vor neun Jahren, 2014, taten es ihm hier bereits George (63) und Amal Clooney (47) gleich. Mit Gästen wie Cindy Crawford (59), Matt Damon (54) und Emily Blunt (42) konnte sich die Gästeliste damals durchaus sehen lassen.

Doch der zweitreichste Mann der Welt Jeff Bezos wäre nicht Jeff Bezos, wenn er nicht ordentlich klotzen würde. Nachdem erste Insider behauptet hatten, dass die Hochzeit auf Bezos 500-Millionen-Dollar-Yacht stattfinden würde – es ist mit 127 Metern die grösste Segeljacht der Welt –, klärte eine weitere Quelle jetzt auf: Das Schiff sei zwar in die Pläne der Feier involviert, die Hochzeitsfeier selbst fände jedoch nicht dort statt. Der Grund dafür könnte auch sein, dass eine Yacht dieses Ausmasses in einem eher unschönen Teil Venedigs vor Anker gehen müsste. Möglich wäre, dass ein Apéro auf der Yacht stattfindet, die Feier aber in der Stadt selbst – und das frisch vermählte Paar mit der Yacht im Anschluss an die Feierlichkeiten gen Sonnenuntergang fährt.

Die Gästeliste

Jeff Bezos gehört zu den einflussreichsten Personen der Welt. Sowohl er als auch seine Verlobte haben ein enorm grosses Netzwerk und ihr Freundeskreis besteht aus bekannten Namen. Während George Clooney seine Filmkolleginnen und Filmkollegen einlud, könnte es bei Bezos und Sánchez sogar royal werden. Sánchez ist mit Königin Rania von Jordanien (54) befreundet. Ausserdem zählen Kim Kardashian (44), Kris Jenner (69) und Sängerin Barbra Streisand (82) zum engen Kreis der Moderatorin.

Auch der Freundeskreis vom Bräutigam muss sich nicht verstecken. Es wird erwartet, dass US-Präsident Donald Trump (78), Leonardo DiCaprio (50), Bill Gates (69) und Oprah Winfrey (71) Einladungen erhielten – ebenso wie Designerin Diane von Fürstenberg (78) und ihr Ehemann Barry Diller (83).

Das Brautkleid

Lauren Sánchez soll sich bereits für ein Brautkleid entschieden haben, wie sie selbst bekannt gab. Es soll eine Robe von Oscar de la Renta werden, mit Ideen von «Vogue»-Chefin Anna Wintour (75). Wintour ist seit vergangenem Jahr ebenfalls eine gute Freundin von Lauren Sánchez.

Die Hochzeitslocation

«Daily Mail» vermutet, dass die Hochzeit zwischen dem 26. und 29. Juni 2025 stattfinden wird. Indizien dafür sind, dass zwei der besten Hotels der Stadt, das Gritti Palace und das Aman, in diesem Zeitraum restlos ausgebucht sind. Im Aman gaben sich 2014 die Clooneys in einer privaten Zeremonie das Jawort. So oder so wird die pompöse Hochzeit des Milliardärs und seiner Liebsten der Promi-Event des Jahres – und dürfte sich auch finanziell für Venedig auszahlen.