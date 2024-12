Adriana Lima hat wieder geheiratet

1/6 Adriana Lima und Andre Lemmers bei der Premiere von «The Thicket» am 4. September 2024. Foto: Corine Solberg/ddp/Sipa USA

Auf einen Blick Supermodel Adriana Lima hat still und heimlich geheiratet

Lima und Lemmers führen eine harmonische Patchwork-Familie

Romantische Überraschung kurz vor Weihnachten: Supermodel Adriana Lima (43) hat «Ja» gesagt. Wie die gebürtige Brasilianerin in ihrer Instagram-Story enthüllte, haben sie und ihr Partner Andre Lemmers (43) sich still und heimlich das Jawort gegeben. Dazu postete sie ein bedeutungsvolles Foto ihrer beiden Hände, geschmückt mit silbernen Eheringen. «Offiziell Frau Lima Lemmers aka Limers», schrieb die frischgebackene Ehefrau zu dem Schnappschuss – untermalt von Marilyn Monroes (1926-1962) zeitlosem Liebeslied «I Wanna Be Loved by You».

Sie geniessen ihr Leben als Patchwork-Familie

Für Lima, die vor allem als «Victoria's Secret»-Engel bekannt ist, ist es bereits die zweite Ehe. Von 2009 bis 2016 war sie mit dem serbischen Basketballprofi Marko Jarić (46) verheiratet. Aus dieser Verbindung stammen ihre beiden Töchter Valentina (15) und Sienna (12). Mit Lemmers, der als CEO einer Unterhaltungsfirma tätig ist, fand sie 2021 eine neue Liebe. Der Filmproduzent brachte selbst zwei Kinder – Miah und Lupo – mit in die Beziehung. Im vergangenen Jahr krönten sie ihr Glück mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Cyan.

Wie die beiden ihren turbulenten Alltag als Patchworkfamilie mit fünf Kindern meistern? Das verriet Lima erst kürzlich in einem Interview mit «Us Weekly». «Wir ticken einfach sehr ähnlich, teilen dieselben Gedanken und Ansichten», erklärte sie dort. Diese Harmonie mache es ihnen leicht, sich bei wichtigen Entscheidungen einig zu werden. Ihr Schlüssel zu ihrem Erfolg als Paar liege zudem daran, «keine Streitereien» zu haben.