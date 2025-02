1/8 Glücklich zu dritt: Dominique Rinderknecht hat am Samstag ihren Verlobten Drew Gage geheiratet. Das Paar wird zum ersten Mal Eltern. Die Zürcherin ist im vierten Monat, es wird ein Mädchen. Foto: Michelle Geldenhuys

Auf einen Blick Dominique Rinderknecht heiratet Drew Gage in Südafrika und erwartet ein Kind

Braut trägt massgeschneidertes Satin-Hochzeitskleid vom Schweizer Label Mourjjan

Patricia Broder Redaktorin People

Südafrika, über 40 Grad, es wird geheiratet! Braut Dominique Rinderknecht (35) vergisst die Hitze in dieser «traumhaften Umgebung» in der Oaklands Farm, rund 90 Kilometer vor Kapstadt. Viel zu nervös ist die Miss Schweiz von 2013 an ihrem grossen Tag, an dem sie ihrem südafrikanischen Verlobten Drew Gage (33) nach vier Jahren Verlobung das Jawort gibt. «Ich war noch nie so glücklich», sagt Rinderknecht zu Blick.

Bei ihrem Gang zum Altar vergangenen Samstag wird die Zürcherin von ihren Eltern Helen Rinderknecht (61) und Christian Fierz (63) begleitet. Gottenmeitli Ayleen (10) ist das Blumenmeitli. «Wir hatten alle Tränen in den Augen. Es war sehr bewegend», sagt Rinderknecht. Am mit Blumen geschmückten Altar wartet ihr Verlobter, neben ihm sein bester Freund und Trauzeuge. Auf der anderen Seite stehen Rinderknechts Schwestern und die Trauzeuginnen Noemi (31) und June (22). «Es hat mir den Atem geraubt», erinnert sich Drew Gage an den Moment, als er seine Verlobte zum ersten Mal in ihrem Hochzeitskleid sieht. «Ich fühlte mich wie der glücklichste Mensch auf Erden.» Rinderknecht nickt. «Es war magisch. Ich spürte eine Verbundenheit wie nie zuvor in meinem Leben. Von diesem Moment an waren wir eine Familie», sagt die Zürcherin und streichelt über ihren Bauch.

Rinderknecht freut sich auf Leben als kleine Familie

Die Geste hat einen schönen Grund: Das Paar erwartet sein erstes Kind. «Wir sind im vierten Monat schwanger», erklärt Rinderknecht, die nun offiziell Dominique Rinderknecht-Gage heisst. Es wird ein Mädchen. Sie freut sich sehr auf ihr Leben als kleine Familie. «Dass unsere Tochter bei der Hochzeit auch mit dabei war, obwohl sie noch so klein ist, war besonders berührend», sagt Gage. Seine Frau sei erst etwas nervös gewesen, da sie die letzten Monate oft an Übelkeit litt. «Aber am Tag der Hochzeit ging alles gut», sagt Rinderknecht. «Ich fühlte mich blendend.»

Getraut wird das Paar, das wenige Tage zuvor in Kapstadt standesamtlich geheiratet hat, in einer privaten Zeremonie von Drew Gages Schwester Kendal (45). Alle 19 Hochzeitsgäste sind für die Feier extra angereist. Gages Familie aus der benachbarten Plettenberg-Bay-Gegend und Johannesburg, Rinderknechts Familie aus der fernen Schweiz. Auch die 91-jährige Grossmutter Leni ist dabei. «Sie hätte sich den Tag um nichts in der Welt entgehen lassen», sagt Rinderknecht.

Massgeschneidertes Hochzeitskleid

Die Braut begeistert in einem eigens für sie massgeschneiderten weissen Satin-Hochzeitskleid mit Schleier des Schweizer Labels Mourjjan vom libanesischen Designer Roland G. Rahal. «Das Kleid ist traumhaft und passt perfekt zu den von mir selbst entworfenen und angefertigten Gold-Trauringen.» Der Bräutigam trägt eine schottische Tartanhose – und ehrt damit seine Vorfahren.

Bei seinem Hochzeitsdinner setzt das Paar auf ungezwungen und lokal. «Es gibt eine rustikale Tavolata aus saisonalen, lokal produzierten Produkten», sagt Gage: Caprese-Salat, Lammragout, grilliertes Gemüse stehen zur Auswahl. Das kulinarische Highlight des Abends ist die spezielle Hochzeitstorte. «Ein wunderschöner Früchtekuchen mit Tahini-Glasur», schwärmt Rinderknecht. Auf die Hochzeitsreise nach der Trauung verzichten Dominique Rinderknecht und Drew Gage vorläufig. «Wir machen jetzt erst mal Ferien mit unseren Liebsten hier in Südafrika», so die Schmuckdesignerin. Sie will die Zeit mit ihren extra angereisten Familienmitgliedern «noch etwas geniessen».

Eine klassische Hochzeitsreise soll auf ihre zweite Hochzeit folgen, verrät Rinderknecht abschliessend. Diese wollen sie – nach der Geburt ihrer Tochter – in rund eineinhalb Jahren feiern. «Dann veranstalten wir hier in Südafrika ein etwas grösseres Fest, zu dem wir alle unsere Freunde einladen und an dem dann auch unsere Tochter dabei sein wird – das wird nochmals ein unvergesslicher Abend werden!»

