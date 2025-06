1/8 Diese zwei Turteltauben werden Medienberichten zufolge im Sommer heiraten. Foto: Instagram / @harrycharles_1

Alles spricht über die Hochzeit von Jeff Bezos (61) und seiner Verlobten Lauren Sánchez (55): Welche Stars werden beim wichtigsten Tag im Leben des Amazon-Gründers eingeladen sein, wo werden die Festlichkeiten stattfinden und wie viel Luxus darf man von der Hochzeit des zweitreichsten Mannes der Welt erwarten?

Allerdings droht die Protz-Hochzeit in den Schatten gestellt zu werden: Medienberichten zufolge wird Eve Jobs (26), die jüngste Tochter von Apple-Gründer Steve Jobs (1955–2011) und Laurene Powell (61), im August unter die Haube kommen. Das Ja-Wort wird sie Harry Charles (25) geben, einem erfolgreichen britischen Springreiter. Bei einem auf 21,7 Milliarden Dollar geschätzten Vermögen der Familie Jobs steht jetzt schon fest: Bei dieser Hochzeit wird nicht gespart.

Das ist über die High-Society-Trauung bekannt

Zunächst einmal zur Location: Wie die «Daily Mail» schreibt, soll der exklusive Event in den Cotswolds im Südwesten von England stattfinden. Eine malerische Kulisse, in der auch Stars wie Kate Moss (51) und Jamie Hince (56) damals die perfekte Hochzeitslocation gesehen haben. David (50) und Vicoria Beckham (51) haben sich in der Region übrigens ein Bauernhaus gekauft.

Was die Hochzeitsgesellschaft betrifft, dürfte es VIPs aus aller Welt zur Zeremonie ziehen. So werden von Charles' Sportler-Kollegen bis hin zu Mitgliedern des britischen Königshauses grosse Namen erwartet. Von Seiten der Royals wird gemunkelt, dass Prinzessin Beatrice (36) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) anwesend sein werden. Ein weiterer Name, der im Zusammenhang mit der Hochzeit genannt wird, ist der der ehemaligen Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Kamala Harris (60). Mit Jennifer Gates (29), der Tochter von Tech-Mogul Bill Gates (69), könnte am grossen Tag eine zweite Milliardärs-Tochter anwesend sein.

Beziehung 2024 öffentlich gemacht

Bei den Olympischen Spielen 2024 machte das Paar ihre Beziehung öffentlich, wo Harry Charles mit seinem Nationalteam eine Goldmedaille gewann. Auch Eve ist passionierte Reiterin: Laut «Horse Sport» war Eve einmal die fünftbeste Reiterin unter 25 Jahren weltweit. Hauptberuflich arbeitet Eve Jobs aber erfolgreich als Model.

Wie sich Eve Jobs und Harry Charles kennengelernt und verlobt haben, ist öffentlich nicht bekannt. Ihre geteilte Leidenschaft für den Reitsport dürfte in der Liebesgeschichte jedoch eine grosse Rolle spielen.

