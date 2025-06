Es wird wohl die grösste und spektakulärste Hochzeit des Jahres werden: In Venedig geben sich Jeff Bezos und Lauren Sánchez bald das Jawort. Mehrere Luxushotels sowie eine ganze Insel sollen gebucht worden sein – denn das Paar erwartet viele prominente Gäste.

Alles, was du zur Bezos-Hochzeit wissen musst

1/6 Jeff Bezos und Lauren Sánchez sind seit Mai 2023 verlobt. In Venedig wollen sie nun den Bund der Ehe schliessen. Foto: AFP

Darum gehts Jeff Bezos und Lauren Sánchez heiraten in Venedig

Zur «Hochzeit des Jahrhunderts» sind zahlreiche Stars eingeladen

Der Tag ist gekommen: Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) treten vor den Altar. Wenn der zweitreichste Mann der Welt und seine Verlobte, eine ehemalige Nachrichtensprecherin, eine Hochzeit zelebrieren, wird das ein Event der Superlative – oder die «Hochzeit des Jahrhunderts», wie sie im Internet genannt wird. Am Dienstag, dem 24. Juni, sollen die Festlichkeiten in Venedig starten. Die neusten Entwicklungen dazu findest du im Ticker.

Diese Stars sind eingeladen

Die exklusive Gästeliste soll auf 200 Personen begrenzt sein – enthält aber angeblich jede Menge hochkarätige Namen. US-Medien berichten etwa, dass viele Grössen aus Politik und dem Showbusiness kommen werden. Darunter seien Ivanka Trump (43), Bill Gates (69), Oprah Winfrey (71), Leonardo DiCaprio (50), Diane von Fürstenberg (78), Eva Longoria (50), Kim Kardashian (44), Kris Jenner (69), Karlie Kloss (32) mit Ehemann Josh Kushner (40), Mick Jagger (81) und Scooter Braun (44). Auch Katy Perry (40) soll geladen sein. Sie tourt allerdings derzeit durch Australien, weshalb ihre Teilnahme als unwahrscheinlich gilt.

Mit Spannung erwartet wird auch, wer von der grossen Patchworkfamilie sich in Italien blicken lassen wird. Bezos hat aus seiner ersten Ehe mit MacKenzie Scott (55) vier Kinder. Sánchez war zuvor mit Patrick Whitesell verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Aus einer vorherigen Beziehung hat sie zudem einen weiteren Sohn. Ob alle sieben Kinder zum Jawort kommen werden, bleibt abzuwarten.

Hier schläft die Hochzeitsgesellschaft

Das Paar soll im edlen Fünf-Sterne-Hotel Aman am Canal Grande wohnen. In dem prachtvollen Palazzo heirateten einst schon George (64) und Amal (47) Clooney. Es heisst, das 24 Zimmer umfassende exklusive Hotel sei komplett von Bezos und Sánchez reserviert worden – laut «TMZ» sogar bis zum 29. Juni. Allein das dürfte ordentlich ins Konto schlagen, denn die Zimmerpreise reichen von mehr als 3000 bis 32'000 Dollar pro Nacht – für einen der reichsten Menschen der Welt eine Nebensache. Zudem sollen noch mindestens vier weitere Luxus-Hotels gebucht worden sein: Gritti Palace, St. Regis, Belmond Cipriani und Hotel Danieli.

So kommen die Gäste von A nach B

Die illustre Gesellschaft muss natürlich auch irgendwie über die Wasserstrassen transportiert werden. Dafür sollen unzählige Wassertaxen angemietet worden sein. Ein Grund, warum das Event in Venedig umstritten ist. Einwohner befürchten, die Stadt werde für die Hochzeit quasi lahmgelegt.

Diese Hochzeitsgeschenke sind erwünscht

Der milliardenschwere Bezos und seine Verlobte können sich alles kaufen, was sie möchten. Mit was kann man dem schwerreichen Paar also wohl eine Freude machen? Es heisst, dass die beiden sich ausdrücklich keine Geschenke wünschen. Stattdessen hätten sie um Spenden für wohltätige Zwecke gebeten. Aber wer weiss, vielleicht wird dennoch der ein oder andere Gegenstand überreicht - wie Bezos etwa seinem Kumpel Anant Ambani im vergangenen Jahr zu dessen Hochzeit einen Bugatti schenkte. Laut «Hollywood Reporter» werden zumindest die Gäste nicht leer ausgehen: Sie dürfen sich angeblich über Geschenktüten mit venezianischen Leckereien und Murano-Glaswaren freuen.

Wo findet die Zeremonie statt?

Der Ort des Jaworts gilt als eines der bestgehüteten Geheimnisse. Selbst die Gäste sollen noch nicht über den genauen Ort der Zeremonie informiert worden sein. Erst hiess es, das Paar werde an Bord von Bezos' Luxus-Jacht Koru den Bund der Ehe schliessen. Doch zuletzt berichteten italienische Medien, die beiden hätten die kleine Insel San Giorgio Maggiore mit dem dortigen Kloster Fondazione Cini für den grossen Schritt auserkoren. Ein weiterer Ort, den das Paar angeblich in Betracht zog, ist die Scuola Grande della Misericordia, ein Wohltätigkeitsgebäude aus dem 14. Jahrhundert mit prächtigen Renaissance-Fresken.

Die Trauungszeremonie soll jedoch nur einen Teil im dichtgeplanten Feier-Programm darstellen. So seien darüber hinaus eine Reihe von Soireen an verschiedenen Orten geplant.

Was wird die Braut tragen?

Nachdem «Vogue»-Chefin Anna Wintour Lauren Sánchez für die Met Gala ein Kleid von Oscar de la Renta empfohlen hat, wird darüber spekuliert, ob sie die frühere Nachrichtensprecherin auch in Sachen Brautmode beraten hat. Angeblich habe sich Sánchez deshalb auch für die Hochzeit für de la Renta entschieden. Aber auch eine andere Option wird gehandelt: Denn die 55-Jährige hat eine enge Verbindung zu Dolce & Gabbana. So lief ihr Sohn Nikko Gonzalez (24) im Sommer 2024 für das italienische Label bei der Mailänder Fashion Week über den Laufsteg, und das Paar wurde vor einiger Zeit bei Anproben im Dolce & Gabbana-Store in Mailand gesichtet.