Lauren Sánchez trägt in drei Tagen einen ganzen Kleiderschrank

Von Lucien Esseiva

Über die Outfits von Lauren Sánchez und besonders ihr Brautkleid wird seit Wochen wild gerätselt. Spätestens nachdem «Vogue»-Chefin Anna Wintour (75) Lauren Sánchez für die Met Gala ein Kleid von Oscar de la Renta empfohlen hat, wird darüber spekuliert, ob sie die frühere Nachrichtensprecherin auch in Sachen Brautmode beraten hat.

Angeblich habe sich Sánchez deshalb auch für die Hochzeit für de la Renta entschieden. Aber auch eine andere Option wird gehandelt: Denn die 55-Jährige hat eine enge Verbindung zu Dolce & Gabbana. So lief ihr Sohn Nikko Gonzalez im Sommer 2024 für das italienische Label bei der Mailänder Fashion Week über den Laufsteg, und das Paar wurde vor einiger Zeit bei Anproben im Dolce & Gabbana-Store in Mailand gesichtet.

So oder so wird Lauren Sánchez in Sache Fashion alle Register ziehen. Verschiedene Medien behaupten, dass die baldige Ehefrau von Jeff Bezos in drei Tagen nicht weniger als 27 Brautlooks tragen werde.