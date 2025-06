1/7 Am Freitag steigt die Mega-Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez. Foto: FilmMagic

Fynn Müller People-Redaktor

Am Freitag tanzt in Venedig der Bär. Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) heiratet die ehemalige TV-Moderatorin Lauren Sánchez (55). Unglaubliche 12 bis 16 Millionen Franken soll Bezos für die «Hochzeit des Jahrhunderts», wie sie im Netz genannt wird, hinblättern. Beim geschätzten Vermögen von 176 Milliarden Franken wird es seinem Portemonnaie nicht allzu sehr schmerzen.

200 prominente Gäste werden erwartet, darunter Stars wie Leonardo DiCaprio (50), Oprah Winfrey (71) – oder eben Katy Perry (40). Der Popstar ist inzwischen fester Bestandteil des Bezos-Clans. Schon länger sind Sánchez und Perry gute Freundinnen, seit ihrem gemeinsamen PR-Ausflug ins All wirken sie unzertrennlich.

Auch Jeff Bezos ist Fan von der «Firework»-Sängerin. «Jeff steht einfach voll auf Katy», verriet eine Kollegin von Perry der «Bunte». Ist es körperliche Anziehung, wegen der sich Bezos zuletzt immer wieder mit Perry ablichten lässt?

Bezos nutzt Perry als PR-Accessoire

Der Schweizer PR-Profi und Kommunikationsspezialist Ferris Bühler hat eine andere Theorie. «Bezos nutzt die Sängerin als PR-Accessoire. Ein bewusstes Stilmittel, um den eigenen Promifaktor aufzupolieren. Du bist, mit wem du dich zeigst.»

Mit Katy Perry hole sich der Unternehmer einen Superstar mit generationenübergreifender Reichweite ins Boot. «Sie boostet Bezos' Relevanz und sein Image. Wer mit ihr am Tisch sitzt, sagt, ich bin nicht nur reich, sondern auch relevant. Perry verleiht dem Bezos-Clan die gewisse Coolness.» Die Sängerin in den Freundeskreis zu holen, sei ein schlauer Schachzug gewesen, sagt Bühler. «Plötzlich sitzt er mit ganz anderen Leuten am Tisch. Früher waren es Unternehmer und CEOs, jetzt sind es Teenie-Helden und Trendsetter.»

Auch für Katy Perry lohne sich das Spiel. «Sie bleibt abseits ihrer Musik im Gespräch.» Eine Win-win-Situation also: Bezos steigert seine Coolness, Perry bekommt globale Sichtbarkeit.

Jeff Bezos krempelt sein Image um

Für den Experten sei die Verbindung zu Perry eine logische Weiterführung seiner Strategie. «Früher war Jeff Bezos der Nerd mit dem Laptop. Heute macht er einen auf Space-Milliardär im Designeranzug.» Einen grossen Anteil daran habe auch seine Frau. Bühler: «Sie inszenieren sich wie ein Hollywood-Paar, das sie gar nicht sind.»

Die Hochzeitstaktik sei klar: «Superstars wie Perry verwandeln die Trauung in ein globales Medienereignis.» Jeff Bezos wolle mit dem Mega-Event die Schlagzeilen prägen – nicht nur in Wirtschaftsmagazinen wie der «Forbes», vor allem auf Tiktok und Instagram. Eben da, wo sich die junge Generation aufhält.

