Die Gästeliste der Bezos-Hochzeit wird immer verrückter!

1/13 Jeff Bezos, einer der reichsten Männer der Welt, sagt vom 24. bis am 26. Juni Ja zu seiner Verlobten Lauren Sánchez. Foto: FilmMagic

Darum gehts Jeff Bezos und Lauren Sánchez planen Mega-Hochzeit in Venedig 2025

Lady Gaga und Elton John sollen bei der Feier auftreten

200 Gäste erwartet, darunter Prominente wie Leonardo DiCaprio und Barbra Streisand

Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und seine Verlobte Lauren Sánchez (55) sollen Medienberichten zufolge für ihre Mega-Hochzeit in Venedig zwei veritable Superstars gebucht haben. Vom 24. bis 26. Juni 2025 soll das Society-Event des Jahres voraussichtlich in der Lagunenstadt über die Bühne gehen. Wie die britische «Daily Mail» erfahren haben will, werden dann keine Geringeren als die Musikstars Lady Gaga (39) und Elton John (78) auftreten. Sogar ein Duett sei wahrscheinlich geplant.

Lady Gaga und Elton John gemeinsam auf der Bühne?

«Lauren wollte grosse Stars, die für sie singen, und es gibt keine Grösseren als Gaga und Elton», berichtet eine anonyme Quelle dem britischen Blatt. «Es hilft auch, dass Gaga und Elton gut befreundet sind und sich freuen, es gemeinsam zu machen, was cool ist. Es wird wie Mini-Ferien für die besten Freunde sein», heisst es weiter vonseiten des Insiders.

Die «Daily Mail» berichtet weiter, dass Grammy-Gewinnerin Lady Gaga just im Zeitraum vom 24. bis 26. Juni eine Pause in ihrem Tour-Plan habe, was es ihr ermöglichen würde, an der mehrtägigen Hochzeitsfeier teilzunehmen.

Kommen Leonardo DiCaprio, Barbra Streisand und US-Präsident Donald Trump?

Schon seit vielen Wochen überschlagen sich internationale Medien mit Vorberichten und Spekulationen zur geplanten Hochzeit. So sollen 200 Gäste zu der Eheschliessung in Venedig erwartet werden. Darunter könnten Superstars wie Leonardo DiCaprio (50), Barbra Streisand (83), Kim Kardashian (44), Oprah Winfrey (71) oder Sängerin Katy Perry (40) sein, die erst vor kurzem mit Sánchez zu einem Kurztrip ins All aufbrach.

Auch ein Erscheinen von US-Präsident Donald Trump scheint im Bereich des Möglichen zu liegen. Bezos und seine Verlobte sassen am Tag von Trumps Vereidigung in der ersten Reihe. Die «Times» berichtete zudem, dass Bill Gates und die jordanische Königin Rania zu der Zeremonie eingeladen sind. «Das wird so gross wie ein G7-Gipfel», sagte der britischen Zeitung zufolge ein Beamter in Venedig.

«Die Hochzeit wird so gross wie die von Lady Di»

Auch die Location für die Hochzeit ist standesgemäss. So soll die Trauung laut «Page Six» auf Jeff Bezos' Luxusyacht Koru stattfinden, bevor es nachher an Land rauschend weitergeht. So soll Shakira (48) beim Hochzeitsempfang singen, bevor die Gäste mit Wassertaxis über den Canal Grande zu verschiedenen Cocktailempfängen geschippert werden. Genächtigt werde in den Nobelhotels Aman Venice oder Gritti Palace – dafür spricht, dass beide Luxusherbergen für den Zeitraum der Hochzeit schon komplett ausgebucht sind.

Paul Sánchez, der Bruder der Braut, hält sich ob so viel Pomp nicht mit Superlativen zurück. «Die Hochzeit wird so gross wie die von Lady Di», ist er sich sicher.