1/13 Feiern eine Hochzeit der Superlative: Amazon-Gründer Jeff Bezos und Lauren Sánchez. Foto: AFP

Darum gehts Jeff Bezos und Lauren Sánchez feiern opulente Hochzeit in Venedig

VIP-Gäste wie Kardashians und Oprah Winfrey bereits eingetroffen

Braut plant 27 verschiedene Outfits für die Feierlichkeiten

Patricia Broder Redaktorin People

Wenn einer der reichsten Männer der Welt heiratet, fallen die Feierlichkeiten dementsprechend opulent aus. Der Hochzeitscountdown von Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (55) in Venedig läuft. Blick fasst für sie zusammen, was bis jetzt über die Party der Superlative alles bekannt ist.

VIP-Gästeliste

Zu den illustren Hochzeitsgästen gehören unter anderem US-Präsidententochter Ivanka Trump (43), Football-Legende Tom Brady (47) und Gayle King (70). Die CBS-Moderatorin flog kürzlich mit Braut Lauren Sánchez ins Weltall. Die beiden gehörten zur Besatzung des rein weiblichen Flugs einer Rakete von Bezos’ Raumfahrtsunternehmen Blue Origin. Mit an Bord war auch Popstar Katy Perry (40). Die dürfte es allerdings nicht zur Hochzeit schaffen. Denn Perry tourt aktuell durch Australien und tritt in diesen Tagen in Adelaide auf. Dafür ist Perrys Partner und Vater der gemeinsamen Tochter Daisy (4), Orlando Bloom (48) in Venedig eingetroffen. Jüngsten Gerüchten zufolge sollen sich der Hollywoodstar und die Sängerin kürzlich getrennt haben.

Unter den namhaften Gästen ist auch ein grosser Teil des Kardashian-Clans. Kim (44) und Khloé Kardashian (40) wurden gemeinsam mit Mutter Kris Jenner (69) abgelichtet, wie sie es sich auf einer Restaurantterrasse mit Orlando Bloom gemütlich gemacht haben. Mit dabei ist auch Designer Domenico Dolce (66), von Dolce & Gabbana. Die illustre Truppe unterhält sich angeregt.

Vor kurzem ist auch Talk-Legende Oprah Winfrey (71) in Venedig gesichtet worden. Sie gehört wie die Kardashians zum engen Freundeskreis von Bezos und Sanchez. Winfrey war auf Laurens Junggesellinnenabschied im Mai in Paris mit dabei.

Laut «Bild» sollen heute alle Gäste in der gotischen Kirche Madonna dell’Orto im Stadtteil Cannaregio in Venedig eintreffen. Das Gebiet ist bereits abgesperrt worden, nur geladene Gäste dürfen rein. In der Kirche soll ein entspanntes Kennenlernen der Gäste stattfinden, heisst es. Viele davon dürften mit einem der fast 100 Privatjets angereist sein, die angekündigt wurden – wie hier nachzulesen ist.

Die Kosten und die Location

Die opulente Hochzeitsfeier soll bis zu 30 Millionen US-Dollar kosten. Als Kulisse der Mega-Feier dient Berichten zufolge die malerische Insel San Giorgio vor Venedig. Hier sollen Jeff Bezos, dessen Vermögen aktuell auf rund 224 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, und seine Verlobte Lauren Sánchez morgen Freitag sich das Ehegelübde geben. Im Klostergarten der Insel, die ein Amphitheater hat, laufen derweil die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das Gelände wurde bereits am Mittwoch von Dutzenden Polizisten abgeriegelt, strenge Sicherheitschecks werden durchgeführt.

Das Hotel

Laut dem US-Newsportal «TMZ» sollen Jeff Bezos und Lauren Sánchez das gesamte Luxushotel «Aman Venice» exklusiv für ihre Hochzeitsfeier gemietet haben. Vom 25. bis 29. Juni steht das gesamte Hotel dem Amazon-Boss, seiner Verlobten und den rund 250 erwarteten VIP-Gästen zur Verfügung. Arbeiter errichteten zudem in der Nacht auf Donnerstag einen Steg am Eingang des Palazzo aus dem 16. Jahrhundert, das direkt am Canal Grande liegt. Das historische Hotel verfügt über 24 Zimmer und hat zwei Privatgärten. Die Übernachtungspreise für ein Doppelzimmer liegen bei rund 2430 Euro, die teuerste Suite kostet rund 8700 Euro pro Nacht.

27 Hochzeits-Outfits

Gerüchten zufolge soll Lauren Sánchez für ihren grossen Tag 27 verschiedene Outfits geplant haben. Zwei davon präsentierte sie bereits gestern Mittwoch. Erst ein Kleid von Alaïa. Später, als sie mit ihrem Bräutigam Jeff Bezos das Hotel verlässt, zeigte sie sich in einem schwarzen Kleid mit Silber-Pailetten von Alexander McQueen.

Musikalische Begleitung

Wie das «People»-Magazin schreibt, soll der Sohn von Star-Tenor Andrea Bocelli (66), Matteo Bocelli (27), an der Hochzeit für das Brautpaar Bezos-Sánchez singen. Matteo Bocelli sang bereits an der Hochzeit von Kourtney Kardashian (46) und Travis Barker (49) in Portofino im Jahr 2022. Neben Bocelli wird auch Lady Gaga (39) als musikalischer Stargast gehandelt.

Kulinarische Verpflegung

Die Feierlichkeiten der Mega-Hochzeit finden vom 26. bis 28. Juni im Hafenkomplex Arsenale statt. Die Verpflegung der Vip-Gäste wird auf 1000 Euro pro Person geschätzt. Wer das Menü verantwortet, ist offiziell nicht bekannt. Ein Name wird allerdings heiss gehandelt: Fabrizio Mellino (33). Ein junger Sternekoch aus dem preisgekrönten Familien-Restaurant «Quattro Passi» in Nerano, ein kleiner Fischerort nahe Neapel.

Proteste

Die bevorstehende Hochzeit des Amazon-Gründers in Venedig hat auch eine Welle von Protesten von Umwelt- und lokalen Aktivistengruppen ausgelöst. Greenpeace und die britische Gruppe «Everyone Hates Elon» schlossen sich den Demonstrationen am Montag an. Sie rollten ein Banner auf dem Markusplatz aus, mit der Aufschrift: «Wenn du Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, kannst du auch mehr Steuern zahlen.» Die Proteste sind Teil der Bewegung «No Space for Bezos» — eine Anspielung auf den jüngsten Raumflug von Lauren Sánchez. Dazu gehören Banner an ikonischen Wahrzeichen wie der Rialtobrücke und dem Campanile von San Giorgio sowie Poster in der ganzen Stadt.

Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen

Aus Sorge vor Anschlägen und wegen der bereits erwähnten Proteste gelten in ganz Venedig strenge Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei und das Militär sind vermehrt vor Ort. Auf einigen der Dächer der Lagunenstadt sollen Berichten zufolge auch Scharfschützen positioniert sein. Rund um die Klosterkirche Madonna dell'Orto, in der am Abend eine erste grosse Feier stattfinden soll, ist der Schiffsverkehr auf den Kanälen verboten.

Am Nachmittag dürfen auch keine Fussgänger mehr dorthin. Auch in anderen Stadtvierteln wie auf der Insel San Giorgio gegenüber dem Markusplatz, wo am Freitag die Trauung stattfinden soll, und im Werftgelände Arsenale verhindert Sicherheitspersonal den Zugang.