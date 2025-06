1/7 Ende Mai 2007 heiratete das Schweizer High-Society-Paar Kristina und Piero Dillier in Venedig. Foto: MANUEL SILVESTRI

Darum gehts Kristina Dillier verteidigt Bezos-Hochzeit in Venedig trotz Kritik

Dillier schwärmt von ihrer eigenen Traumhochzeit in Venedig 2007

Bezos-Hochzeit mit 250 Gästen und 27 Brautkleidern kostet bis 30 Millionen Dollar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

28'000 Euro kostete ihr Traum aus weisser Seide. In 88 Stunden wurde er genäht, mit Perlen bestickt und Federn geschmückt. Die Rede ist vom Hochzeitskleid der Schweizer Jetsetterin Kristina Dillier, in dem sie im Mai 2007 in Venedig ihre grosse Liebe, Unternehmer Piero Dillier heiratete.

Ihr Motto damals: Karneval von Venedig. Das Paar und seine geladenen Gäste, davon 130 aus der Schweiz, feierten wie Multimilliardär Jeff Bezos (61) und Kinderbuchautorin Lauren Sánchez (55) drei Tage lang in der Lagunenstadt.

Heiraten in Venedig ist nicht einfach

Zum rauschenden Fest vor 18 Jahren kam es bei Dilliers im Palazzo Pisani Moretta. Blick war anwesend und berichtete vom Schweizer High-Society-Event der Extraklasse mit Gästen wie Lindt-Chef Ernst Tanner und Gattin Renate, Raquel Marquard, dem Pelzdesignerpaar André und Lisa Bisang und den Immobilien-Unternehmern Geri und Marianne Walde.

Gegenüber Blick schwärmt Kristina Dillier über ihre prunkvolle Traumhochzeit und verteidigt die anstehende Bezos-Sanchez-Vermählung. Amazon-Gründer Bezos lässt sich das dreitägige Luxus-Spektakel mit rund 250 Gästen und 27 verschiedenen Brautkleidern bis zu 30 Millionen Dollar kosten.

Kristina Dillier würde es wieder machen

«Heiraten in Venedig ist nicht ganz so einfach. Man muss beim Bürgermeister anfragen, etliche Papiere einreichen. Da ich in Venedig geboren bin, war das für uns etwas einfacher», sagt Kristina Dillier und schwärmt: «Dass all unsere Gäste maskiert und in wunderschönen Kostümen gekommen sind, bleibt mit immer in schönster Erinnerung. Ich würde alles wieder so machen.»

Die Bezos-Hochzeit wird nicht nur mit Freude erwartet, Kritiker rufen zu Demonstrationen auf. Kristina Dillier sagt dazu: «Auf der einen Seite verstehe ich die Venezianer, da die Stadt an Reiche ‹ausverkauft› wird. Aber die Bezos-Gäste wurden gebeten, anstelle Geschenken für den Erhalt von Venedig zu spenden!»

Die aktuell in St. Tropez (F) weilende Jetsetterin verteidigt daher das anstehende Bezos-Spektakel in der Stadt der Kanäle, Brücken und Gondeln. «Man darf nicht vergessen, dass sehr viele Venezianer davon profitieren werden, da die Gäste transportiert und bewirtet werden müssen.»

Venedig-Hochzeit ist wie im Märchen

Die Bevölkerung habe mehr davon als «von den Billig-Touristen, die mit den Kreuzfahrtschiffen kommen und ausser ihrem Abfall gar nichts nach Venedig bringen», kritisiert Dillier: «Leider gibt es immer Neider, die sich über die Reichen beklagen. Aber ohne diese Menschen würde die Wirtschaft stehenbleiben.»

Für das Brautpaar und seine Gäste wie Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (50) Katy Perry (40) und Bill Gates (69) hat Kristina Dillier noch einen Tipp in Venedig: «Das beste Restaurant für Pasta, Fisch und traumhafte Desserts ist das Vecia Cavana», schwärmt Dillier und rät, «alles zu vermeiden, was von den Chinesen als Muranoglas verkauft wird».

Und die Hochzeit in vollen Zügen zu geniessen: «In Venedig zu heiraten, bedeutet Romantik pur. Es ist wie im Märchen.»