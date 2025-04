Das musst du zu Katy Perrys Flug ins All wissen

1/10 Am 14. April 2025 um 15.30 Uhr Ortszeit hebt in Texas die Blue-Origin-Rakete von Jeff Bezos ab. Foto: IMAGO/Newscom / GDA

Darum gehts Sechs Frauen fliegen mit Blue Origin ins All, darunter Katy Perry

Katy Perry plant im Weltraum zu singen und nimmt etwas Lebendiges mit

Der Flug dauert 10 bis 11 Minuten und kostet schätzungsweise 1,25 Millionen Dollar

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Mit dieser Reise ins Weltall will Jeff Bezos (61), der Besitzer der Weltraumfirma Blue Origin, Geschichte schreiben. Der Milliardär schickt erstmals ein reines Frauenteam zu den Sternen – und wer wäre da passender als Popstar Katy Perry (40), die Teil der Mission sein wird. Der Start ist am 14. April um 15.30 Uhr (Schweizer Ortszeit) in der texanischen Wüste bei Van Horn geplant und schon vorab hat die weibliche Besatzung einiges über das bevorstehende Abenteuer verraten.

Wer sitzt in der Rakete?

Im Blue-Origin-Raumschiff nehmen diese sechs Frauen Platz: Wissenschaftlerin Amanda Nguyen (33), die ehemalige Nasa-Raketenforscherin Aisha Bowe (38), CBS-Moderatorin Gayle King (70), Filmproduzentin Kerianne Flynn (Alter unbekannt), Jeff-Bezos-Verlobte Lauren Sánchez (55) und Musikerin Katy Perry (40).

Wie haben sich die Frauen vorbereitet?

In einem Interview mit «Elle» verrieten die Frauen, wie sich die Frauen für den Flug fit machten. «Ich besuchte Schulungen, machte Schwerkrafttrainings und haben ein Buch über die Stringtheorie gelesen», so Katy Perry. Gyle King stärkte sich mit Meditation, Aisha Bowe machte sich körperlich fit und übte in einem Kampfjet und Kerianne Flynn absolvierte mehrere Zero-Gravity-Flüge in einer Boeing 747.

Wie stylen sie sich für die Raumfahrt?

Gedanken über ihre Outfits müssen sich die sechs Frauen keine machen, denn sie werden blaue und gut sitzende Raumanzüge tragen, die von der Bezos-Verlobten Lauren Sánchez designt wurde. Gayle King macht sich derweil Sorgen um ihre falschen Wimpern und fragt sich, ob sie beim Start halten werden. Lauren Sánchez beruhigt: «Meine sind angeklebt, die sind gut.»

Werden die Frauen zu Astronautinnen?

Nein. Erstens, weil sie die Blue-Origin-Rakete nicht steuern müssen – sie fliegt automatisiert ins All und wieder zurück. Und zweitens, weil die Nasa, das US-Militär und die Bundesluftfahrtbehörde der USA ganz andere Bedingungen für eine Zulassung als kommerzielle Astronautinnen stellen.

Was haben sie im Gepäck?

Der «Elle» verrieten die Raumfahrerinnen, welche persönlichen Gegenstände sie ins Weltall mitnehmen. Lauren Sánchez: «Ich packe mein Plüschtier Flynn und weitere ganz persönliche Gegenstände ein.» Kryptischer ist das Mitbringsel von Katy Perry: «Ich werde etwas mitbringen, das Leben in sich trägt, um uns daran zu erinnern, wie kostbar die Erde ist.» Aisha Bowe scheint im Weltall essen zu wollen, denn sie packt Conch Chowder, das Nationalgericht der Bahamas, ein.

Wie lange dauert der Flug?

Vom Start bis zur Landung werden die sechs Frauen nur zehn bis elf Minuten lang unterwegs sein. Ganz ohne ist die kurze Reise aber nicht, denn sie beinhaltet einige Minuten völliger Schwerelosigkeit.

Wohin geht die Reise genau?

Die Blue-Origin-Rakete fliegt in etwa 100 Kilometer Höhe und überschreiten damit die sogenannte Kármán-Linie, die die Grenze von Luft- und Weltraum beschreibt. Die Linie wurde festgelegt, um Luftfahrt und Raumfahrt zu unterscheiden.

Wird Katy Perry in der Rakete singen?

Auf Instagram zeigt die Musikerin die Raumkapsel, ihren Sitz mit der Nummer zwei und verrät, dass sie den Flug ziemlich sicher musikalisch begleiten «Ich glaube, ich werde singen, ich werde ein bisschen singen, ich muss im Weltraum singen», sagt sie.

Was kostet der Spass?

Ob die prominenten Frauen für den Flug ins All bezahlen müssen, ist unwahrscheinlich. Für normale Menschen wäre es jedoch ein teurer Spass. Jeff Bezos bietet die Flüge mit seiner Rakete seit 2022 an und schon damals wurde spekuliert, wie viel man für einen Platz in der Rakete berappen muss. Die Rede ist von 1,25 Millionen Dollar für den 10 Minuten langen Flug.