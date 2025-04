Vom Pophimmel ins Weltall Katy Perry wird am Montag zur Ausserirdischen

Am Montag hebt Katy Perry mit fünf weiteren Frauen an Bord einer Blue-Origin-Rakete ab. Für ihr historisches Abenteuer als Teil der ersten rein weiblichen Besatzung im All zeigt sich die Sängerin nun schon in passender Montur auf Instagram.

Publiziert: vor 11 Minuten