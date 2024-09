Katy Perry hat in einem neuen Interview schonungslos ehrlich verraten, wie sie und ihr Partner Orlando Bloom Streitigkeiten im Haushalt umschiffen.

1/4 Katy Perry verriet in einem Podcast, was sie bei ihrem Partner besonders anziehend findet.

SpotOn Die People-Agentur

Sängerin Katy Perry («I Kissed a Girl», 39) nimmt in einem neuen Podcast-Interview kein Blatt vor den Mund. Zu Gast im berühmten Podcast «Call Her Daddy» mit Moderatorin Alex Cooper (30) enthüllte Perry jetzt ihre ganz persönliche Art, ihre Liebe zu zeigen. Demnach würde sie es besonders ansprechend finden, «wenn ich nach unten komme und sehe, dass du das Geschirr gespült hast und alle Schranktüren geschlossen hast». Dann, so Perry wörtlich, «solltest du bereit dafür sein, dass ich dir einen blase», berichtet sie einer lachenden Cooper.

Katy Perry mag keine Narzissten mehr

Das meine sie wörtlich, denn genau das sei «meine Liebessprache», erklärt der Musikstar, der mit Partner Orlando Bloom (47) eine dreijährige Tochter hat. Die Sängerin selbst benötige als Liebesbeweis «keinen roten Ferrari! Ich kann einen roten Ferrari kaufen. Mach einfach das verdammte Geschirr. So einfach ist das», so Perry.

An einem anderen Punkt des Gesprächs fragt Cooper ihren Gast, der von 2010 bis 2012 mit Skandal-Komiker Russell Brand (49) verheiratet war, ob sie einen bestimmten Typ Männer bevorzuge. Daraufhin antwortet Perry: «Ich fühle mich nicht mehr zu Narzissten hingezogen.»

Katy Perrys «Red Flags»

Weiter gefragt nach besonderen Warnzeichen, sogenannten Red Flags, die ihr signalisieren würden, dass ein potenzieller Partner für sie nicht infrage kommt, sagte die 39-Jährige: «Jemand, der sagt, dass er dich besser kennt als du selbst. Jemand, der nicht einfach hilft.» Und weiter: «Jemand, der ständig die Spielregeln ändert oder einem emotional den Boden unter den Füssen wegzieht.»

Perry und ihr derzeitiger Verlobter Bloom kamen 2016 erstmals zusammen, legten jedoch weniger als ein Jahr später eine Beziehungspause ein. Im September 2018 traten sie dann erneut als Paar auf dem roten Teppich auf. Tochter Daisy Dove wurde im August 2020 geboren. Im Februar des Vorjahres hatte sich das Promi-Paar verlobt. Ihren Partner, Hollywoodstar Bloom, bezeichnete die Sängerin vor einigen Jahren auch als «wilden Hengst».