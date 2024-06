Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Mit diesem Bild hat Popstar Katy Perry ihr musikalisches Comeback angekündigt.

Patricia Broder Redaktorin People

Katy Perry (39) ist wieder da! Rund vier Jahre nach ihrer letzten Platte meldet sich die US-Amerikanische Sängerin mit neuer Musik zurück. Perry hatte sich in den letzten Jahren mehrheitlich auf ihre Las-Vegas-Show, ihre Jurytätigkeit in der Casting-Show «American Idol» sowie auf ihre Tochter Daisy (3) konzentriert.

Doch das Warten hat für die rund 206 Millionen Fans, die Perry allein auf Instagram folgen, bald ein Ende. Die «Dark Horse»-Interpretin veröffentlicht einen neuen Song, wie sie vor wenigen Stunden auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben hat. Perry hat dazu ein Bild von sich im weissen Mikro-Bikini und mit stählernen Roboter-Beinen veröffentlicht. «Woman's World» heisst die neue Single und wird voraussichtlich am 11. Juli erscheinen. Das dazugehörige Musikvideo soll einen Tag später veröffentlicht werden.

Fans feiern das Comeback in den sozialen Medien

Perry teilte zudem einen kurzen Ausschnitt ihres Comeback-Songs auf Instagram und Tiktok. «Sexy, selbstbewusst. So intelligent. Sie ist himmlisch. So weich, so stark», singt sie im Videoclip. Dazu veröffentlichte Perry eine Botschaft an ihre zahlreichen Anhängerinnen und Anhänger und schrieb: «Macht euch bereit, abzudrehen.» Eine Aufforderung, der Perry-Fans umgehend nachkommen.

Der kurze Clip der Sängerin sorgt in den sozialen Medien bereits für Begeisterungsstürme: «Die Königin ist zurück», schreibt eine Userin in die Kommentarspalte unter den Clip auf Tiktok. «Komm Katy, rette die Musikindustrie», fordert ein anderer. «Oh, das klingt bereits so gut! Mutter kreiert wieder einen Hype!», schwärmt ein weiterer.

Das letzte Studioalbum von Katy Perry, «Smile», erschien im Jahr 2020. Kurz zuvor kam ihre Tochter Daisy Dove Bloom zur Welt, deren Vater Hollywoodstar Orlando Bloom (47) ist. Musikalisch wurde es um Perry seither eher ruhig. Es gab Kollaborationen mit dem schwedischen DJ Alesso (32) und dem US-amerikanischen Sänger Thomas Rhett (34).

Wie Perrys neues Album heissen wird und wann es erscheint, ist noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll es das bisher persönlichste Album der Hit-Sängerin werden. Begleitend soll Perry nächstes Jahr auf grosse Tournee gehen.

Die ursprünglich streng christlich erzogene Katy Perry ist in den späten Nullerjahren mit Hit-Songs wie «I Kissed A Girl» und «Firework» zum Pop-Superstar aufgestiegen. 2023 hatte sie in einem Millionen-Deal die Rechte an ihren fünf Alben an die Firma Litmus Music verkauft. Seit 2018 war sie Teil der Jury bei der US-Talentshow «American Idol», im Februar gab sie ihren Ausstieg als Jurorin bekannt.