Viele Gäste, viele Locations und ganz viel Geld

Nur den Superreichen kommt es wohl in den Sinn, eine mehrtägige Hochzeitsfeier zu schmeissen – am besten irgendwo in Italien. Jeff Bezos und Lauren Sánchez scheinen ganz Venedig gebucht zu haben. Aber wo wird jetzt genau was gefeiert? Ihr habt den Überblick verloren? Wir haben hier alles zur Mega-Hochzeit des Jahres für euch zusammengefasst.

Inzwischen sind auch Gäste wie Bill Gates (69), Usher (46) und Tommy Hilfiger (74) eingetroffen.

Foto: IMAGO/ABACAPRESS

