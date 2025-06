Seit Beginn dieser Woche gibt sich rund um die venezianischen Kanäle alles, was Rang und Namen hat, die Klinke in die Hand. Das gab für die Paparazzi allerhand zu tun. Blick öffnet für dich das Milliardärs-Fotoalbum.

Darum gehts Jeff Bezos und Lauren Sánchez heiraten in Venedig mit 200 Gästen

Prominente Gäste wie Kim Kardashian und Leonardo DiCaprio nehmen an der Feier teil

Spätestens seit dem Bond-Film «Liebesgrüsse aus Moskau» von 1963 weiss die ganze Welt: Nirgendwo turtelt es sich romantischer als in Venedig. Jüngstes Beispiel ist die «Nozze dell' anno» – die Hochzeit des Jahres – des milliardenschweren Amazon-Gründers Jeff Bezos (61) und der TV-Moderatorin Lauren Sánchez (55) mit 200 handverlesenen Gästen, die seit Donnerstag in der Lagunenstadt läuft. Mit dabei sind Kim Kardashian (44), Bill Gates (69) oder Leonardo DiCaprio (50). Gesichtet wurden US-Präsidententochter Ivanka Trump (43) und die TV-Moderatorin Oprah Winfrey (71). Geladen sind offenbar auch Barbra Streisand (83), Mick Jagger (81) und Elton John (78). Insgesamt trägt Sanchez bis Sonntag 27 verschiedene Kleider. Aus Angst vor Protesten oder einem Anschlag findet alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und grosser Geheimhaltung statt, die Militär- und Polizeipräsenz ist immens. Dazu kommt das Gewusel der 100'000 Tagestouristen. Mit denen hat das internationale Stardom aber nicht viel zu tun. Gut abgeschirmt vom Rest der Welt mussten die Promis nicht mehr tun, als den Paparazzi in die Kameras zu winken. Das sind die besten Bilder.

Foto: DUKAS

Da scheint die Sonne noch über Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Das Paar des Jahres machte sich am Donnerstagabend Richtung Polterabend auf. Danach fiel die Party ins Wasser.

Foto: DUKAS

Zum Glück ist dort, wo Lauren Sánchez ist, auch immer mindestens ein Schirm. Dem venezianischen Wolkenbruch trotzte die inoffizielle US-First-Lady im Wespentaillen-Kleid. Offenbar hatte die Amerikanerin für jeden Tag neun (!) verschiedene Outfits dabei.

Foto: DUKAS

Dieses Bild von Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (44) sieht schon eher nach sieben Tagen Regenwetter aus. Dabei soll sie laut verschiedenen Quellen mit Orlando Bloom (48) geflirtet haben.

Foto: AFP

Der Schauspieler kam ohne Ehefrau und Bezos-Liebling Katy Perry (40). Das Paar soll sich getrennt haben.

Foto: AFP

Leonardo DiCaprio wollte gar nicht hinsehen – obwohl es bei der Bezos-Hochzeit ums Sehen und Gesehen-Werden geht.

Foto: keystone-sda.ch

Vater Donald Trump (79) ist gerade weltpolitisch verhindert. Tochter Ivanka liess sich nicht zweimal für eine romantische Gondelfahrt mit Ehemann Jared Kushner (44) bitten.

Foto: DUKAS

TV-Legende Oprah Winfrey und Kollegin Gale King (70) waren nach der Pre-Party die ersten, die sich wieder ans Tageslicht wagten.

Foto: AFP

Der Deutsche Cagdas Halicilar (47) wollte aus seinem Aussehen Kapital schlagen. Für die Bezos-Paparazzi hats gereicht, für die offizielle Party wohl eher nicht.

Foto: GC Images

Bei den ganzen Touristenströmen in Venedig fielen Khloé Kardashian (41) und Mami Kris Jenner (69) fast gar nicht beim Shopping-Trip auf.

Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Apropos Übertourismus: Die Bezos-Hochzeit schmeckt nicht allen – wie diesen Aktivisten von Extinction Rebellion.