Erkennst du diese Promi-Tochter an der Bezos-Hochzeit?

1/5 Jessica Alba (r.) zusammen mit ihrer Tochter Honor. Foto: Instagram/jessicaalba

Darum gehts Jessica Alba und Tochter Honor bei Jeff Bezos' Hochzeit

Honor ähnelt ihrer Mutter stark, Fans sind begeistert

In einem hautfarbenen Kleid, verziert mit Volants, Stickereien und Pailletten, posiert eine junge Frau an der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez für Fotos. Mit dem Auftritt könnte sie der Braut gar die Show stehlen. Doch von welchem der hochkarätigen Gäste stammt der hübsche Promi-Spross mit den langen, dunkelbraunen Haaren, den braunen Augen und dem vollen Mund ab? Von jener Schauspielerin, auf die diese Beschreibung ebenso passen würde: Jessica Alba (44).

Die Amerikanerin, die sich derzeit in Scheidung von Cash Warren (46) – dem Vater ihrer drei Kinder – befindet, hat ihre älteste Tochter Honor (17) mitgenommen. Das Mama-Tochter-Duo posiert in Abendkleidern auf Instagram, und die Ähnlichkeit lässt sich dabei nicht abstreiten. «Wie die Mama, so die Tochter», kommentiert ein entzückter Fan.

In diesem Luxushotel nächtigten sie

Die Bilder entstanden im luxuriösen Hotel Cipriani in Venedig. Offensichtlich haben die Albas während der mehrtägigen Hochzeit dort übernachtet. Der Amazon-Gründer und seine Ehefrau haben für die grosse Sause gleich zwei der exklusivsten Häuser der Stadt gemietet. Die Preise im Cipriani liegen zwischen 2000 und 9000 Franken pro Nacht.

In die Tasche greifen mussten sie für die Übernachtung im Luxushotel wohl nicht. Bezos soll seinen hochkarätigen Gästen für ihr Erscheinen zwar keine Gagen gezahlt, dafür aber Reise- und Übernachtungskosten übernommen haben, vermutet der Schweizer PR-Experte Ferris Bühler. «Bezos wollte damit maximale Aufmerksamkeit auf seine Hochzeit lenken.»

Jessica Alba und ihr Ex-Mann Cash Warren haben neben der 17-jährigen Honor noch zwei weitere Kinder: Tochter Haven (13) und Sohn Hayes (7). Das Paar hat 2008 geheiratet, im Februar dieses Jahres aber ihre Trennung bekannt gegeben.