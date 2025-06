Nach ihrer glamourösen Hochzeit in Venedig luden Jeff Bezos und Lauren Sánchez zu einer Pyjamaparty. Die Promi-Gäste interpretierten den Dresscode höchst unterschiedlich.

Nach dem Jawort in Venedig setzten Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) ihre Hochzeitsfeierlichkeiten mit einer aussergewöhnlichen Party fort. Am Samstagabend luden die frisch Vermählten zu einer Pyjamaparty – und ihre prominenten Gäste liessen sich nicht zweimal bitten, den kreativen Dresscode zu interpretieren.

Die Stars machten sich per Wassertaxi auf den Weg zur unkonventionellen Nachfeier. Während einige Gäste bei formeller Kleidung blieben, wagten sich andere mutig an den Dresscode heran und erschienen in Pyjamasets, Morgenmänteln und Roben.

Sänger Usher (46) sorgte für Aufsehen in einem blauen Smokinglook mit einem Twist: Statt einer traditionellen Jacke trug er einen langen Bademantel mit weissen Paspeldetails. Leonardo DiCaprio (50) entschied sich für ein bordeauxrotes Pyjamaset, das er mit einer schwarzen Jacke kombinierte, während Filmproduzent Brian Grazer (73) ein gewagtes Tiermusterset wählte.

Microsoft-Gründer Bill Gates (69) setzte auf Designereleganz und erschien in Prada-Pyjamas. Oprah Winfrey (71) und ihre beste Freundin Gayle King (70) wählten beide glamouröse Looks: Die ehemalige Talk-Show-Moderatorin strahlte in einem schimmernden bronzefarbenen Ensemble mit federbesetzten Manschetten, während die CBS-Journalistin ein Tank-Kleid mit einem farbenfrohen gemusterten Bademantel kombinierte.

Kim Kardashian (44) interpretierte das Thema besonders gewagt und erschien in einem enthüllenden Korsettlook mit durchsichtigen Strümpfen und Strumpfbändern. Gastgeberin Lauren Sánchez, jetzt offiziell Mrs. Bezos, erschien im rosafarbenen Versace-Kleid – schulterfrei, glitzernd, mit Swarovski-Kristallen bestickt. Dazu trug sie einen eleganten Morgenmantel.