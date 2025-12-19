In Bansko gibts 14 Lifte und 75 Pistenkilometer für 30 Franken pro Tag. Das bulgarische Skigebiet will damit preisbewusste Wintersportler aus der Schweiz ansprechen. Lohnen sich Skiferien im fernen Bulgarien überhaupt?

Darum gehts Wintersport in der Schweiz teuer, Skigebiete erhöhen Preise um 10 Prozent

Bansko in Bulgarien als günstigste Skiregion Europas ausgezeichnet

Tageskarte in Bansko kostet 33 Euro, Bier im Après-Ski 1 Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Wintersport in der Schweiz ist ein teurer Spass! Auf die neue Saison hin haben die meisten grossen Skigebiete des Landes ihre Preise nochmals um durchschnittlich 10 Prozent angehoben, zeigt eine neue Studie der Bank Cler und des Wirtschaftsforschungsinstituts Bak Economics. Am günstigsten ist es im Tessin: Für eine Woche bezahlt eine vierköpfige Familie in Airolo TI Mitte Februar 3399 Franken. Am meisten kostet dagegen eine Woche in Zermatt VS: Für eine Woche muss eine Familie 11'787 Franken bezahlen.

«Das geht doch günstiger!», denkt sich der preisbewusste Skifahrer. Und schaut über die Landesgrenzen hinaus. Es muss schliesslich nicht immer die Schweiz oder das nahe Österreich sein. In Bansko wird er fündig. Der bulgarische Wintersportort am Fusse des Pirin-Gebirges auf 925 Metern über Meer wurde im «European Ski Index» zum günstigsten Skigebiet Europas ausgezeichnet – und wird etwa in der «Daily Mail» gerade richtig abgefeiert. Die Plätze 2 und 3 belegen Tignes (F) in den Savoien und Cervinia (I) im Aostatal. Das teuerste Skigebiet liegt in der Schweiz: Zermatt VS.

1:20 Und er läuft noch immer: Der erste Bügellift der Welt steht in der Schweiz

75 Kilometer Piste und 150 Beizen

In Bansko kostet die Tageskarte für Erwachsene umgerechnet bloss 30 Franken. Den halben Liter Bier im Après-Ski gibts für 90 Rappen. Und die Übernachtung in einem 3-Sterne-Hotel kostet im Doppelzimmer knapp über 55 Franken pro Nacht. Und das in einer Kleinstadt mit bulgarischem Charme, 150 Restaurants und Bars und knapp 10'000 Einwohnern. Preise, bei denen Schweizer Wintersportdestinationen schlicht nicht mithalten können. Aber was bekommt man fürs Geld?

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit 75 Kilometern Piste und 14 Liften ist Bansko nicht der anspruchsvollste Wintersportort, keine Frage. Aber ideal für Wintersportler, die die Menschenmassen meiden und friedlich in ihrem eigenen Tempo unterwegs sein möchten. Bansko gilt als schneesicher, denn die Anlagen führen bis auf 2580 Meter hoch.

Flüge nach Sofia ab 157 Franken

Seit Jahren ist Bansko zudem fester Bestandteil des Ski-Weltcup-Kalenders – bei den Damen und den Herren. Im Februar 2024 hat Marco Odermatt (28) den Riesenslalom gewonnen. Mitte Januar 2026 gastiert der Weltcup-Zirkus das nächste Mal in Bulgarien. Die Weltcup-Piste steht in der rennfreien Zeit auch durchschnittlich talentierten Wintersportlern zur Verfügung.

Klar, Bansko liegt nicht grad ums Eck. Die Reise braucht Zeit und geht ins Geld. Aber es gibt Flüge mit der Swiss von Kloten ZH nach Sofia und zurück bereits ab 157 Franken. Das 160 Kilometer entfernte Bansko erreicht man dann mit einem Mietwagen, per Shuttle-Service oder mit dem öffentlichen Verkehr in knapp zwei Stunden. Für einen Wochenendtrip lohnt sich das nicht. Bucht man jedoch eine Woche Sportferien in Bansko, halten sich die Reisekosten also im Rahmen.