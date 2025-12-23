Welches ist das beste Skigebiet für Ski und Snowboard?

Die Schweiz überzeugt mit einer aussergewöhnlichen Auswahl an grossen Skigebieten. Bei den Blick Winter Awards treten sie in der Kategorie «Ski & Snowboard» gegeneinander an. Stimme jetzt bis zum 12. Februar 2026 für deine Favoriten ab!

Darum gehts Blick sucht die schönsten Skigebiete der Kategorie «Ski & Snowboard»

Vielfältige Angebote: von Familienpisten bis zu anspruchsvollen Freeride-Abfahrten

15 Skigebiete im Rennen um den 1. Platz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Wer an die Schweiz denkt, hat sofort auch die Alpen und den Wintersport vor Augen. Das Angebot für Ski und Snowboard ist fast endlos.

Blick sucht bei den Blick Winter Awards die schönsten Skigebiete der Kategorie «Ski & Snowboard». Bis zum 12. Februar 2026 bestimmt die Leserschaft mit, welche Destinationen mit ihrem Angebot überzeugen. Das sind die teilnehmenden Skigebiete:

Arosa Lenzerheide GR

225 km präparierte Pisten, Schneesicherheit und lange Sonnentage lassen jedes Wintersportlerherz höher schlagen. Schwarze Pisten, breite Abfahrten, kostenlose Kinder- und Anfängergebiete sowie vier Snowparks – dieser Mix macht die Region einmalig. Ob auf die Kanten steigen, weite Kurven ziehen oder die neusten Snowpark-Hindernisse checken: Reicht es schon für einen McTwist? Neben der Piste warten kulinarische Highlights mit regionalen Köstlichkeiten, ganz zu schweigen von den Après-Ski-Lokalitäten.

Zum Skigebiet

Davos Klosters GR

Sechs Skigebiete machen Davos Klosters zum Tal der Wahl. Auf über 300 Pistenkilometern werden die schönsten und aufregendsten Wintererlebnisse geboten. Vom Jatzpark über die 12 km lange Abfahrt vom Weissfluhgipfel bis hin zur unvergesslichen schwarzen «1k Vertical»-Piste auf dem Jakobshorn oder dem Nachtskifahren auf dem Rinerhorn werden alle Ski-Träume erfüllt. Wo einst der erste Bügellift der Welt entstand, wird Wintersporttradition bis heute gelebt.

Zum Skigebiet

Welches sind die schönsten Skigebiete? Jetzt voten und Preise gewinnen Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach bei den Blick Winter Awards 2025/26 mit. Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach bei den Blick Winter Awards 2025/26 mit. Jetzt abstimmen

Engelberg-Titlis OW

Vom Freeriden bis zum Elektro-Snowmobile – in Engelberg-Titlis findest du alles, was dein Herz begehrt. Hol deine Ski aus dem Keller und stell sie erst nach acht Monaten wieder weg, denn die Wintersaison ist lang! Ob am Titlis, am Brunni oder auf der Bannalp, überall erwarten dich bestens präparierte Pisten auf insgesamt 82 Kilometern Länge.

Zum Skigebiet

Gstaad BE

In der Ferienregion Gstaad warten acht Berge mit über 200 Kilometern perfekt präparierten Pisten – ein Paradies für Genussfahrer und Sportliche gleichermassen. Von sanften Hängen bis zu anspruchsvollen Abfahrten – von 1000 bis 3000 Metern über Meer: Die Region bietet grenzenlose Vielfalt, und der Glacier 3000 als einziges Gletscherskigebiet im Berner Oberland verspricht spektakuläre Ausblicke. Wer hier Ski fährt, erlebt alpinen Wintergenuss in seiner schönsten Form.

Zum Skigebiet

Grimentz-Zinal VS

Grimentz-Zinal wird nicht besucht, sondern gelebt. Zwischen majestätischen Panoramen, stillen Wäldern und befreiendem Pulverschnee verbindet jeder Moment Authentizität und Emotion. Familien wie auch Passionierte finden hier ihr Glück: Freeride in Sorebois, Snowpark in Orzival oder kulinarische Pausen im Espace Weisshorn. Das preisgekrönte Dorf erinnert an die lebendige Seele der Berge. Inspiriert von Champions wie Camille Rast ist Grimentz-Zinal Heimat des modernen Skisports.

Zum Skigebiet

Laax GR

Das Skigebiet bietet 216 Pistenkilometer für jedes Fahrkönnen. Mit 30 Bahnanlagen und der grössten Halfpipe der Welt erleben Gäste Action, Spass und die atemberaubende Bergkulisse im Unesco-Welterbe Tektonikarena Sardona. Für Freestyler gibt es fünf Snowparks für verschiedene Levels, wobei die P60 der bekannteste Snowpark ist. Auch für die Freeriderinnen gibt es ein Angebot in Laax. Ab dieser Saison warten zusätzliche Freeride-Abfahrten.

Zum Skigebiet

Lauchernalp VS

Das Skigebiet Lauchernalp ist ein wahres Paradies für Wintersportler. Das Skigebiet mit 40 Pistenkilometern ist schneesicher bis auf 3100 Meter über Meer und bietet somit optimale Bedingungen für den Wintersport. Umgeben von der imposanten Bergkulisse des Unesco-Welterbes mit 40 Viertausendern, erreicht man mittels Luftseilbahn, zwei Sesselbahnen, einer Gondelbahn, einem Skilift und zwei Förderbändern für Kinder die traumhaften Hänge der Lauchernalp mit ihren bestens präparierten Pisten.

Zum Skigebiet

Nax Télé Mont-Noble VS

Das familienfreundliche Skigebiet Nax Télé Mont-Noble bietet Ski-, Snowboard- und weitere Wintervergnügen inmitten unberührter Natur. Mit Pisten für alle Schwierigkeitsgrade und modernen Liften wird jede Abfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis für Gross und Klein. Die Station bietet zudem Schneeschuhwanderungen, Rodeln, Winterspaziergänge und Langlauf, um den Schnee und die Berge in vollen Zügen zu geniessen.

Zum Skigebiet

Nendaz 4 Vallées VS

Nendaz liegt im Herzen der 4 Vallées, dem grössten Skigebiet der Schweiz. Schneesportfans geniessen 410 km abwechslungsreiche Pisten zwischen 1300 und 3300 m ü. M. mit besten Schneeverhältnissen von Dezember bis April. Für jedes Niveau ist etwas dabei – von Kinderländern bis zu unpräparierten Freeride-Abfahrten. Auf der Plattform des Mont-Fort, dem höchsten Punkt des Gebiets, eröffnet sich ein atemberaubender 360-Grad-Blick auf die berühmtesten Alpengipfel wie Matterhorn und Mont-Blanc.

Zum Skigebiet

Pizolbahnen SG

Der Pizol steht für das pure Skivergnügen – authentisch, vielseitig und mit einem Panorama, das seinesgleichen sucht. Auf bis zu 2250 m ü. M. erleben Gäste auf rund 50 km perfekt präparierte Pisten, einen modernen Snowpark und einmalige Ausblicke vom Rheintal bis zum Bodensee. Vom ersten Schwung am Morgen bis zur letzten Abfahrt im Sonnenuntergang verbindet der Pizol Sport, Emotion und Natur auf einzigartige Weise – die klare Wahl in der Kategorie «Ski & Snowboard».

Zum Skigebiet

Région Dents du Midi – Portes du Soleil

Nur 1,5 Stunden von Genf und 2,5 Stunden von Zürich entfernt liegt dieses riesige Wintersportgebiet zwischen dem majestätischen Mont Blanc und den imposanten Dents du Midi, das sich über zwölf Skistationen und zwei Länder (Frankreich und Schweiz) erstreckt. Ein grenzüberschreitendes Skigebiet, das dir mit einem einzigen Skipass ein grenzenloses Erlebnis bietet, mit dem du die Berge in vollen Zügen geniessen kannst.

Zum Skigebiet

Saas-Fee/Saastal VS

Das Saastal mit den Skigebieten Saas-Fee, Saas-Grund und Saas-Almagell bietet perfekte Bedingungen für Wintersport. In Saas-Fee warten über 150 Pistenkilometer bis auf 3600 m ü. M., Schneesicherheit und Gletscherpisten. Saas-Grund überzeugt mit familienfreundlichen Abfahrten und herrlicher Aussicht. Saas-Almagell bietet Ruhe, Genuss und charmante Pisten für Geniesser – ideal für Erholungssuchende im Herzen des Saastals.

Zum Skigebiet

Scuol GR

Das sonnige Schneesportgebiet Motta Naluns bietet 70 km bestens präparierte Pisten, einen top geshapten Snowpark und ein abwechslungsreiches Kinderland, alles erschlossen über moderne Anlagen. Als etablierter Snowboard-Weltcuport, mit der 11 km langen Talabfahrt nach Sent, als beliebter Ausgangsort für Skitouren und ausgedehnte Winterwanderungen: Hier kommen alle Schneesport-Enthusiasten auf ihre Kosten. Fernab von der Hektik des Alltags ist dies die perfekte Kombination aus Natur und Erholung.

Zum Skigebiet

Silvretta Ski-Arena Samnaun GR/Ischgl

Breite Carving-Pisten mit Panoramablick auf die Bündner und Tiroler Alpen, fordernde Steilhänge am Greitspitz, Buckelpisten, Powder-Varianten und ein Snowpark: Die Silvretta Ski-Arena steht für Vielfalt und präzise Pistenpräparation. Kurze Wartezeiten und hohe Beförderungsqualität sorgen für Flow. Dazu kommen starke Berggastronomie und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis – für Genussfahrende wie ambitionierte Schneesportfans.

Zum Skigebiet

Verbier 4 Vallées VS

Mit den 4 Vallées verbunden, bietet das grösste Skigebiet der Schweiz 410 Kilometer Pisten! Die Region ist zehn Monate im Jahr ein Paradies für Sportler. Natürlich hallt der Name Verbier unter Freeride-Enthusiasten weit über die Grenzen der Schweiz hinaus. Und das aus gutem Grund: Hier geniesst du Schnee pur mit nicht weniger als sieben markierten und gesicherten, aber nicht präparierten Routen.

Zum Skigebiet

Zermatt – Matterhorn VS

Willkommen im höchstgelegenen Skigebiet Europas! In Zermatt geht es hoch hinaus. Skisport-Fans geniessen auf bis zu 3900 Metern über Meer fantastische Abfahrten auf 360 Kilometern Pistenspass. Ob sportlich ambitioniert oder beim gemütlichen «Beizli-Hopping» – im Matterhorn Ski Paradise stehen den Gästen alle Türen offen. Sei dir bewusst: Wer einmal dem Zermatter-Virus verfallen ist, kehrt immer wieder zurück.

Zum Skigebiet