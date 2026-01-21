Die Dunkelheit des Winters macht vielen zu schaffen. Doch sie hat auch eine gute Seite – die Sterne lassen sich schon früher blicken! Sechs Ausflugsziele, wo wir Mond und Sternen ein gutes Stück näherkommen.

Tania Villiger

Während wir im Sommer gerne ganze Nächte draussen verbringen, verziehen wir uns im Winter lieber ins Warme. Diese sechs Tipps sollen euch überzeugen, dass es sich lohnt, auch im Winter nach «draussen» zu gehen und den Sternenhimmel und die Dunkelheit zu betrachten.

Es ist mucksmäuschenstill und das Einzige, was zu hören ist, ist der knirschende Schnee. Mit jedem Schritt setzen wir einen kurzen, knackigen Ton in die Stille, jeder Fussabdruck zeichnet eine Note auf die blanke, weisse Partitur aus Neuschnee. Ein Spaziergang durch eine verschneite Landschaft ist eine minimalistische Symphonie, eine Wohltat für alle, die viel um die Ohren haben. Noch eindrücklicher ist eine Schneewanderung in der Nacht. Wenn der Blick nur so weit reicht wie der Schein der Fackel, wird die Welt ganz klein und der Himmel endlos gross. Die sanften Landschaften des Saastals bieten die perfekte Kulisse für eine Fackelwanderung. Diese kann man auf eigene Faust antreten, natürlich auf den vorgegebenen Routen von Saas-Fee-Tourismus. Unbedingt Pausen einplanen, in die verschneite Kulisse gucken und auf Sternschnuppen hoffen.

Kinder bauen ständig irgendwelche Behausungen – Zelte, Baumhütten, Bärenhöhlen, Iglus. Doch bestimmt bekommen die wenigsten die Erlaubnis der Eltern, auch tatsächlich darin zu übernachten. Die Alpinschule Adelboden lässt den Traum wahr werden, endlich einmal in einem Iglu zu übernachten. Wie die Inuit am Polarkreis errichten die coolen Kids ihr Schneehaus selber, natürlich unter Anleitung. Als Belohnung für das fertige Iglu gibt es vor dem Schlafengehen noch ein feines Fondue.

Noch nie waren die Sterne näher! Denn die Schweiz hat seit gut einem Jahr mit dem Space Eye sein grösstes öffentliches Teleskop. Das Space Eye Observatorium für Weltraum und Umwelt befindet sich im Naturpark Gantrisch, einem der dunkelsten Orte der Schweiz. Perfekte Voraussetzungen also, um die Sterne und Planeten zu beobachten. Der Bau des Tessiner Architekten Mario Botta beherbergt eine interaktive Ausstellung und ein Planetarium, um das gesammelte Wissen der Forschung auch zu vermitteln.

Sterne statt Schäfchen zählen zum Einschlafen? Das ist in der Aarmühle-Penthouse-Suite im Hotel Carlton-Europe in Interlaken möglich. Die Suite bietet neben einem normalen Schlafzimmer noch ein Zimmer aus Glas auf der privaten Dachterrasse. Wer also beim Sternezählen oder Sternschnuppenschauen gemütlich wegdösen möchte, ist diesem Vintage-Hotel absolut richtig. Der wetterfeste Glaspavillon ist mit Bettflaschen und Felldecken ausgestattet.

Auf 3100 Metern über Meer ist die Lichtverschmutzung gering. Das hat sich die Wissenschaft zunutze gemacht und das Stellarium Gornergrat von 1966 bis 2010 für die internationale Forschung betrieben. Der Kuppelraum im Kulmhotel Gornergrat und das Teleskop im Observatorium können nun im Rahmen des «Dining with the Stars» besucht werden. Neben kulinarischen Entdeckungen bietet das Kulmhotel astronomische Leckerbissen an. Diese werden von den «Hausastronomen» Timm Riesen und Jesse Weder der Universität Bern dargeboten. Neben den Sternen ist das Panorama mit dem Matterhorn sowie 28 weiteren Viertausendern ein echter Hingucker.





Der Säntis ist mit seiner Lage quasi ein nördlicher Botschafter der Alpen und der Stolz der Ostschweiz. Mit seiner Höhe von 2502 Metern bietet der Gipfel Ausblick über sechs Länder. Besondere Highlights sind Abendfahren mit der Säntis-Schwebebahn zu Voll- und Leermond. Neben Mondlichtmagie (bei Vollmond) oder Sternenglanz (bei Neumond) gibts ein Spezialitätenbuffet und Musik. Alle Daten im Eventkalender. Romantische Gemüter verlängern das Bergerlebnis um eine Nacht im «Säntis – das Hotel».