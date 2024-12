1/6 Schweizer Käse mit Pistazienfüllung – so sieht das Dubai-Raclette aus. Foto: PD

Es ist eine gewagte Kombination, keine Frage: heimischer Raclettekäse mit einer orientalischen Pistazienfüllung! Traditionalisten werden darüber die Nase rümpfen. «Dubai-Raclette» nennt die Käserei Seiler aus Giswil OW ihre neuste Entwicklung – angelehnt an die Dubai-Schoggi, den süssen Food-Trend des Jahres 2024. Und gerade deshalb dürfte sie auch den Konsumentinnen und Konsumenten schmecken, wenn sie beim vorweihnachtlichen Raclette-Plausch serviert wird.

«Wir haben uns vom Rummel um die Dubai-Schokolade inspirieren lassen», gesteht Noemi Decurtins, Geschäftsführerin der Käserei Seiler. «Beim Dubai-Trend heisst es jetzt oder nie», sagt sie. Innert einer Woche sei der Raclettekäse mit Pistazienfüllung von der Idee zur Marktreife entwickelt worden. Für sie ist die neue Raclette-Kreation «eine mutige Interpretation des Raclettekäses». Ob das die Konsumenten auch so sehen und den Käse verputzen oder ob sie langsam genug haben von all den Dubai-Produkten, wird sich weisen.

Auf 200 Laibe limitiert

Hergestellt wird der Käse in Gossau SG bei der Firma Eberle Spezialitäten. Sie ist spezialisiert auf gefüllte Käsesorten aller Art und beschäftigt 60 Angestellte. Die Raclettelaibe werden im Fürstenland angebohrt und mit der süssen Crème befüllt. Er wird in einer limitierten Auflage von 200 Laiben bis Weihnachten verkauft – nur in Scheiben. Erhältlich ist er in der Käserei Seiler in Giswil und in der Molki Meiringen BE sowie im Onlineshop der Seiler Käserei.

Das Dubai-Raclette kostet in der Käserei 49 Franken pro Kilogramm für Scheiben. Zum Vergleich: Hochgerechnet zahlen Käseliebhaber für das klassische Raclette in Scheiben 23.51 Franken pro Kilo. Bei Seiler ist die Pistazien-Version also mehr als doppelt so teuer. Die Migros verkauft ihr M-Classic-Raclette für 14.90 Franken pro Kilogramm.

Gutes Feedback der Kunden

Die Neuheit kommt bei den Kundinnen und Kunden derweil gut an. «Viele freuen sich über die innovative Idee», erklärt Geschäftsführerin Noemi Decurtins. «Sie geniessen die Kombination aus Pistazie und Käse.» Ob die Kombination wirklich so gut schmeckt, muss wohl jeder für sich entscheiden.