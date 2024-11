Dubai-Schoggi von Lindt & Sprüngli wird in Deutschland hergestellt

Lindt & Sprüngli setzt auf den Dubai-Schoggi-Hype. Verwaltungsratspräsident Ernst Tanner spricht von Massenproduktion – und sagt Kilchberg ZH sei das «Epizentrum» davon. Dabei wird die Schoggi in Deutschland hergestellt.

Er war gestern Samstag einer der glücklichsten Menschen vor dem Schoggi-Museum von Lindt & Sprüngli: Ernst Tanner (78), Verwaltungsratspräsident des Schweizer Traditionsunternehmens. Gegenüber Blick gibt er bekannt: «Wir wollen die Dubai-Schoggi im grossen Stil verkaufen.»

Tanner und Co. haben den Hype um die Schokolade aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erkannt – und früh darauf gesetzt. Die Rechnung ist nun voll aufgegangen: Lange Schlangen, riesige Medienpräsenz und glückliche Gesichter. Innert drei Stunden waren die ersten 500 Tafeln der «Schweizer» Dubai-Schoggi weg. Trotz des Mega-Preises von 14.95 Franken bei lediglich 150 Gramm Schokolade.

Kilchberg ZH sei das «Epizentrum» – wirklich?

«Wir haben die Möglichkeiten des Produkts gesehen und analysiert», sagt Tanner zu Blick. «Es ist eine grosse Herausforderung, die Schokolade so herzustellen, dass es unseren Ansprüchen genügt. Bei der Qualität gehen wir keine Kompromisse ein.» Dann wird er überschwänglich: «Freude herrscht! Kilchberg ist das Epizentrum des Konzerns Lindt & Sprüngli.»

Ist das wirklich so? Ein Blick auf die Verpackung der hochexklusiven «Schweizer» Version der Dubai-Schoggi zeigt ein anderes Bild. «Hergestellt von Lindt & Sprüngli GmbH in Aachen Deutschland».

Mit dem offensichtlichen Widerspruch konfrontiert lässt eine Mediensprecherin des Konzerns gegenüber Blick ausrichten: «Das Team aus Deutschland hatte die nötigen Produktionskapazitäten, um in kurzer Zeit die nötige Anzahl Lindt Dubai Schokoladen zu produzieren.» Ob die «Schweizer» Dubai-Schoggi in der Massenanfertigung, die noch vor Weihnachten beginnen soll, auch in Deutschland hergestellt wird, bleibt unklar.

1000 Franken für zwei Dubai-Schoggis

Klar ist hingegen: Auch die originale Dubai-Schoggi, die den ganzen Hype auf den sozialen Medien erst ausgelöst hatte, wird nicht in Dubai selbst produziert. Stattdessen kommt sie aus der Türkei. In der Schweiz gibts das Originalprodukt «made in Turkey» beispielsweise im Globus zu kaufen – für 23 Franken!

Das limitierte Produkt von Lindt & Sprünge ist derweil so begehrt, dass es auf den gängigen Verkaufsplattformen im Internet bereits zu hohen Preisen angeboten wird. Auf Ricardo.ch gibts zwei «Schweizer» Dubai-Schoggis ab 800 Franken. Ein potenzieller Käufer hat sich in den Kommentaren unter dem Inserat gemeldet und 1000 Franken in bar geboten – sollte er den Zuschlag erhalten. Weitere Angebote auf der Plattform bewegen sich zwischen 100 und 300 Franken.