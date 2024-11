Der Dubai-Schoggi-Wahnsinn geht weiter! Lindt & Sprüngli verkauft am Samstag neue limitierte Tafeln in Kilchberg ZH, Genf und am Flughafen Zürich. In Basel gehts später los. Der Nachschub ist aber begrenzt.

1/5 Lindt & Sprüngli hat Nachschub organisiert: Ab Samstag kommen die nächsten Dubai-Schoggi-Tafeln in den Verkauf. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Lindt & Sprüngli verkauft wieder Dubai-Schoggi. Nachschub kommt am Samstag

Verkauf in Kilchberg, Genf, Flughafen Zürich und ab 7. Dezember in Basel

150 Gramm kosten 14.95 Franken, handgefertigt und limitiert verfügbar

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Nach drei Stunden waren die ersten 500 Dubai-Schoggis von Lindt & Sprüngli ausverkauft. Viele Schoggi-Fans mussten mit leeren Händen und entsprechend enttäuscht von dannen ziehen. Angelockt vom Hype um die orientalische Süssigkeit sind sie stundenlang in der Kälte angestanden. Der Schokoladenproduzent aus Kilchberg ZH hat aber baldigen Nachschub versprochen und Gutscheine verteilt. Lindt & Sprüngli hält Wort, wie sich heute Donnerstag zeigt.

Am Samstag verkauft Lindt im Schoggi-Museum in Kilchberg die nächsten Tafeln der Dubai-Schoggi. Auch sie werden von Hand gefertigt – und limitiert. 150 Gramm kosten satte 14.95 Franken. Noch vor zwei Wochen hat Lindt-Präsident Ernst Tanner (78) zu Blick gesagt, dass man alles daran setze, die Dubai-Schoggi bald industriell zu fertigen. «Wir schauen, wie wir die Schokolade auf die Maschine bringen», sagte er. Offenbar ist man da noch nicht viel weiter und setzt weiter auf handgemachte Tafeln aus der Fabrik im deutschen Aachen.

Auch in Basel und Genf – und am Flughafen

Ab 8 Uhr werden die begehrten Tafeln am Samstag auch im Lindt-Shop in Genf verkauft. Gleichentags können sie Reisende am Flughafen Zürich ebenfalls kaufen. Allerdings nur, wenn sie ein gültiges Flugticket haben – der Lindt-Shop befindet sich im Transitbereich des Airports. Lindt & Sprüngli kündet zwei «Verkaufssessions» um 10 Und 15 Uhr an. Ab dem 7. Dezember gibts die Dubai-Schoggi dann auch in Basel – im Lindt-Shop, ohne Flugticket.

Seit Wochen führt kein Weg an der orientalischen Schoggi-Kreation vorbei. Die mit Pistaziencrème und Engelshaar gefüllte Schoggi schlug auf TikTok ein wie kaum je ein Lebensmittel – und liegt seitdem voll im Trend. Wo sie verkauft wird, stehen Kundinnen und Kunden Schlange. Mit Lindt & Sprüngli ist nun auch ein grosser Schokoladenhersteller auf den Trend aufgesprungen. Die meisten Grossverteiler zögern noch. Nur bei Coop gibts die Dubai-Schoggi regulär im Sortiment.

Im Internet zu Fantasiepreisen

Umso grösser ist das Angebot auf Plattformen wie Ricardo. Dort werden nicht nur für mehrere Hundert Franken Exemplare der originalen Dubai-Schoggi von Lindt & Sprüngli feilgeboten, auch viele dubiose Anbieter tummeln sich im Netz. Also Achtung, wenn dich der Gluscht auf Dubai-Schoggi packt!