1/5 Die Schlange war gross: Vergangenen Samstag gab es in Kilchberg ZH 500 Tafeln der Dubai-Schoggi. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Dubai-Schokolade jetzt bei Coop erhältlich. Andere Händler prüfen Einführung

Coop verkauft 100-Gramm-Tafel für 8.95 Franken in 370 Filialen

20'000 Tafeln im ersten Schritt verfügbar, hohe Nachfrage erwartet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Den Hype um die Dubai-Schoggi haben die meisten schon mitbekommen. Erhältlich war sie aber bisher nur für ganz wenige. Am vergangenen Samstag verkaufte Lindt & Sprüngli am Hauptsitz in Kilchberg ZH 500 Tafeln. Einige Fans warteten die ganze Nacht, um eine der limitierten und handgemachten Schokoladen zu erhalten. Die 150-Gramm-Tafel war schon nach drei Stunden ausverkauft. Dutzende Kundinnen und Kunden mussten enttäuscht von dannen ziehen.

Doch jetzt ist die Dubai-Schokolade für alle erhältlich – aber nur bei einem Detailhändler, wie Blick weiss. Seit Freitag gibt es eine 100-Gramm-Tafel in 370 Coop- und Coop-to-go-Filialen in der ganzen Schweiz. Die Hype-Schoggi kostet 8.95 Franken – sie ist also 6 Franken billiger als die stark limitierten Tafeln von Lindt & Sprüngli. Auch die Stückanzahl bei Coop ist begrenzt. In einem ersten Schritt gibt es 20'000 Tafeln. Der Basler Detailhändler geht aber von einer hohen Nachfrage aus und ist mit dem Lieferanten in Kontakt, wie «20 Minuten» berichtete.

Die Dubai-Schoggi von Coop kommt aber nicht aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern aus den Niederlanden. Die Herstellung soll auch da aus aufwendiger Handarbeit bestehen.

Weitere Händler geben sich bedeckt

Coop ist momentan der einzige Detailhändler, bei dem die Hype-Schokolade erhältlich ist. Bei Aldi könnte es die beliebte Ware aber im nächsten Jahr geben. «Wir prüfen derzeit die Einführung der Dubai-Schokolade als möglichen Aktionsartikel für das Frühjahr 2025», heisst es beim Discounter. Für ein süsses Weihnachtsgeschenk kommt das allerdings zu spät.

Bei Denner lässt man sich derweil nicht in die Karten schauen. Eine Einlistung ins Standardsortiment sei nicht vorgesehen. Doch man prüfe, inwiefern ein Aktionsangebot attraktiv sein könnte.

Die Migros verzichtet

Als einziger Detailhändler distanziert sich die Migros vorerst von der Dubai-Schoggi. «Wir sehen die Dubai-Schokolade als eine interessante Ergänzung im globalen Schokoladenmarkt», erklärt Sprecherin Carmen Hefti. «Diese spezielle Textur ist zweifellos faszinierend, stellt jedoch eine industrielle Herausforderung dar, wie unseren ersten Tests gezeigt haben.»

Die Migros setzt darum weiterhin auf ihre bewährte Schokolade von Chocolat Frey. Eine Schokolade mit einer Pistazien-Pralinenfüllung gibt es da schon seit längerem.

Lidl verfolgt die Entwicklungen auf dem Markt mit Interesse. Weitere Infos gibt der Discounter aber nicht bekannt. Wie gross die Nachfrage nach der Schoggi wirklich ist, wird sich jetzt zeigen. Gut möglich, dass neben Coop noch weitere Händler auf den Zug aufspringen werden.