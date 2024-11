1/6 Das Original der Dubai-Schokolade wird nur in Dubai verkauft. Die Milchschokolade dazu stammt aus der Schweiz. Foto: imago/MIS

Erfunden wurde diese von Sarah Hamouda aus Dubai

Dubai-Schokolade: Der Hype um die Schoggi, die mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllt ist, erobert auch die Schweiz. Immer mehr Confiserien kreieren ihre eigene Variante der süssen Leckerei. Aber wer hat die Schoggi eigentlich erfunden? Und weshalb wollen sie alle probieren? Blick liefert die wichtigsten Antworten.

Woher stammt Dubai-Schoggi?

Das Original wird von der Firma «Fix Dessert Chocolatier» aus Dubai hergestellt. Sie produziert 500 Tafeln am Tag, die nur in Dubai verkauft werden. Kostenpunkt: 20 Dollar pro Tafel. Das Original wird aber nicht in Dubai hergestellt, sondern der Türkei. Mit dem Hype kommt die Firma an ihre Grenzen.

Dabei stammt die Milchschokolade, aus der die Dubai-Schoggi produziert wird, aus der Schweiz! Genauer gesagt aus Ibach SZ. Die Max Felchlin AG stellt diese im Talkessel her, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet. Felchlin verkauft mittlerweile ebenfalls Dubai-Schoggi – das Orginial gibt es jedoch nur in Dubai selbst.

Wer hats erfunden?

Als Erfinderin zählt die britisch-ägyptische Unternehmerin Sarah Hamouda (38). Sie ist Gründerin der «Fix Dessert Chocolatier». Erfunden hat sie die Leckerei bereits vor drei Jahren, als sie wegen ihrer Schwangerschaft spezielle Gelüste hatte.

Was steckt drin?

Es handelt sich um eine Schoggi-Tafel, die mit grüner Pistaziencreme gefüllt ist. Dank den Engelshaaren, auch Kadayif genannt, hat die Leckerei einen ganz eigenen Crunch. Dafür sorgen gebratene Teigfäden, wie sie in der orientalischen Küche seit Jahrhunderten vorkommen. Mittlerweile werden neben Pistazie weitere Geschmäcker angeboten.

Wo in der Schweiz kann man Dubai-Schoggi kaufen?

Seit Freitag hat Coop eine Dubai-Schoggi im Sortiment: In einem ersten Schritt verkauft der Detailhändler 20'000 Tafeln. Die Variante stammt dabei aus den Niederlanden – und kostet bei Coop 8.95 Franken. Aldi plant die süsse Leckerei für das Frühjahr 2025 ins Sortiment zu nehmen. Ansonsten findet man Dubai-Schoggi vor allem bei kleineren Confiserien, die ihre eigenen Varianten herstellen.

Wer stellt alles Dubai-Schoggi her?

Lindt hat mittlerweile eine eigene Variante der Dubai-Schoggi produziert. Die ersten 500 Tafeln waren innert drei Stunden ausverkauft. Der Preis von 14.95 Franken pro Tafel schienen die Konsumentinnen und Konsumenten nicht zu stören. Lindt überlegt aktuell, wie man die Rezeptur auf die Anlage kriegt. Hergestellt wird die Schokolade in Deutschland.

Ansonsten bieten vor allem kleinere Schoggi-Produzenten die gefüllte Leckerei. Beim Chocolatier Aeschbach aus Root LU kostet eine 50 Gramm-Tafel beispielsweise 6.90 Franken. Die Konditorei Schwarzenberger aus dem Kanton Schwyz verkauft auch eine eigene Variante: 140 Gramm für 17.50 Franken.

Die Confiserie Bachmann hat ebenfalls eine Kreation: die Schutzengeli Dubai-Style. Anstatt eine Tafel ist es eine Art Praline, mit derselben Füllung wie die Dubai-Schoggi. 12 Stück kosten 22.40 Franken. Der Andrang war so gross, dass die ersten Bestände in den Fachgeschäften innert kürzester Zeit ausverkauft waren. Man arbeite auf Hochtouren daran, die Nachfrage zu decken. Online ist eine Bestellung aktuell möglich, jedoch muss man sich bis zur Lieferung ein paar Tage gedulden.

Auch auf Ricardo wird um verschiedene Varianten der Dubai-Schoggi gefeilscht. Mit Preisen bis zu 550 Franken!

Wie ist es zum Hype gekommen?

Obwohl es die Schokoalde erst seit kurzem bei uns zu kaufen gibt, ist der Hype auf den sozialen Medien tatsächlich schon im Dezember 2023 ausgebrochen. Food-Influencerin Maria Vehera postete dazumal ein Video, wie sie in die gefüllte Schoggi-Tafel biss. Über 90 Millionen Menschen haben das Video seither angeklickt.