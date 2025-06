Dass Kylie Jenner ihre Brust vergrössern liess, ist kein Geheimnis. Bisher war allerdings nie bekannt, welche Art der Brustvergrösserung sie vornehmen liess oder wer ihr Arzt war. Das verriet sie nun – ausgerechnet in einem Kommentar unter einem Tiktok-Video.

Darum gehts Kylie Jenner antwortet überraschend auf Tiktok-Frage zu ihrer Brustvergrösserung

Fans feiern Jenners Ehrlichkeit und Bereitschaft, private Details zu teilen

Jenner enthüllt: 445 cc Implantate, Silikon, von Chirurg Garth Fisher

Silja Anders Redaktorin People

Fragen kostet nichts – das dachte sich wohl auch die Tiktokerin Rachel Leary (28), die in einem Video ganz frei und höflich nach Kylie Jenners (27) Schönheitschirurgen fragte.

Grosse Hoffnung macht man sich in so einem Moment wohl nicht, wenn man einen Star wie Kylie Jenner verlinkt und sie nach etwas fragt. Doch im Fall von Rachel Leary überraschte die Schwester von Kim Kardashian und antwortete doch tatsächlich.

Unverhoffte Überraschung

Ohne grosse Umschweife verriet Kylie Jenner – die schon vor einigen Jahren öffentlich machte, sich einer Brustvergrösserung unterzogen zu haben – die Art ihrer Brust-OP, ihre neue Grösse und sogar, wer der operierende Chirurg war. Dieser ist keine grosse Überraschung, denn Garth Fisher (66) scheint laut seiner Website der Schönheitschirurg des Vertrauens für die Familie Kardashian zu sein. Kylies Antwort: «445 cc, moderates Profil, halb unter dem Muskel!!! Silikon!!! Garth Fisher!!! Ich hoffe, das hilft». Mit «445 cc» meint sie, dass sie nach dem Eingriff eine Körbchengrösse im Bereich G oder H hatte.

In den Kommentaren flippen die Fans derweil aus. Denn sie können kaum glauben, dass Kylie Jenner auf eine so private Frage geantwortet hat. «Seht ihr, was passiert, wenn man nett und aufrichtig fragt und die entsprechenden Leute tatsächlich dein Video sehen?», schreibt eine Userin. Viele der Kommentare feiern Kylie Jenner für ihre Ehrlichkeit und dass sie sich nicht zu fein dafür ist, auf die Frage einer Tiktokerin zu antworten.

Garth Fisher derweil postete in seine Instagram-Story diverse Re-Posts von Rachel Learys Video, sowie verschiedene Bilder von Kylie Jenner und bestätigt damit noch einmal Jenners Aussage, dass er bei der Multimillionärin tatsächlich Hand angelegt hat.

Kylie Jenner bereute ihre Brustvergrösserung 2023 noch

Dass Kylie Jenner so frei über ihre Brustvergrösserung schreibt, ist nicht selbstverständlich. Der jüngste Spross des Kardashian-Jenner-Klans sprach 2023 mit ihrer Kollegin Stassie Karanikolaou (27) über den Eingriff und gab zu, dass sie es bereue. Ich hatte wunderschöne Brüste», erinnert sie sich. Diese hätten «die perfekte Grösse» gehabt und sie würde jedem davon abraten, eine Brustvergrösserung vorzunehmen. Davon scheint sie inzwischen weggekommen zu sein.