1/12 Anna-Maria Ferchichi fühlt sich wieder rundum wohl in ihrem Körper. Foto: Instagram/anna_maria_ferchichi

Darum gehts Anna-Maria Ferchichi zeigt das Ergebnis ihrer Bauchstraffung nach acht Kindern

Einige Stars bereuen ihre Beauty-Eingriffe und berichten von negativen Folgen

Theresia Fischer unterzog sich acht Operationen für 14 cm längere Beine

Silja Anders Redaktorin People

Anfang des Jahres unterzog sich Anna-Maria Ferchichi (43) einer Straffung der Bauchdecke. Trotz gesunder Ernährung und viel Sport ging die Geburt von acht Kindern nicht spurlos an der Influencerin vorbei, und die Haut auf ihrem Bauch wollte einfach nicht straff werden.

Jetzt, sechs Wochen nach dem Eingriff, zeigt die Ehefrau von Rapper Bushido (46) erstmals das Ergebnis. Ein Pflaster bedeckt noch den Bauchnabel, und Ferchichi verspricht, bald ein Vorher-nachher-Video zu posten, doch wollte sie es sich nicht nehmen lassen, ihren Fans schon jetzt einen ersten Blick auf das Ergebnis zu gewähren.

«Wenn ich stand, war mein Bauch immer schön flach, aber sobald ich mich hingesetzt habe, war da einfach so viel Haut. Das war extrem unangenehm», verriet sie damals auf Instagram. Jetzt sehe man endlich die Bauchmuskeln wieder, da die Haut schön eng am Bauch anliegt. Ferchichi betont, sie wolle «niemanden ermutigen, so etwas zu machen, denn es ist nach wie vor etwas, das medizinisch einfach nicht notwendig ist». Für sie sei es aber nach acht Kindern wichtig gewesen.

Anna-Maria Ferchichi ist also zufrieden mit dem Ergebnis ihres Beauty-Eingriffs. Doch nicht alle Stars können das von sich sagen. Gewisse Promis bereuen heute, sich jemals unters Messer gelegt zu haben.

Linda Evangelista (59)

Sie gehörte einst zu den schönsten Frauen der Welt. Mit dem Älterwerden schien Model Linda Evangelista allerdings etwas Mühe zu haben und unterzog sich deshalb einer sogenannten Coolsculpting-Behandlung. Dabei sollen hartnäckige Fettpolster an bestimmten Körperstellen durch Kälte eingefroren und dadurch reduziert werden. Doch statt des gewünschten Effekts trat das Gegenteil ein, und Linda Evangelista wurde «brutal entstellt», wie sie selbst sagte. «Es hat meine Fettzellen vergrössert, nicht verkleinert und hat mich dauerhaft deformiert, selbst nach zwei schmerzhaften, erfolglosen Korrekturoperationen», verriet sie.

Jennifer Grey (64)

«Baby» aus dem Film «Dirty Dancing» war nach einer Nasenkorrektur nicht mehr wiederzuerkennen. Ihr Gesicht sah mit der neuen Nase so anders aus, dass Michael Douglas (80) sie an einem Event gar nicht mehr erkannte. In ihrer Biografie «Out of the Corner» sagt sie, dass sie über Nacht «ihre Identität und ihre Karriere» verloren habe. Sie sei nicht mehr sie selbst gewesen und habe sich nicht wiedererkannt. Es sei die Idee ihrer Mutter gewesen, sich die Nase machen zu lassen, doch eben ihre Nase gab ihrem Gesicht den Wiedererkennungswert, die Einzigartigkeit.

Katie Price (46)

Denkt man an Katie Price, denkt man wohl häufig in erster Linie an ihre grossen gemachten Brüste. Unzählige Male legte sich das Model unters Messer, um ihre Oberweite zu vergrössern. Es folgten Fettabsaugungen, Fettunterspritzungen in den Po, Lippenstraffungen und -aufspritzung. Wie oft sie sich die Brüste machen liess, weiss sie gar nicht mehr. Klar ist, dass ihre Eingriffe mit grossen Schmerzen einhergingen und sie direkt nach der Operation jeweils alles andere als ansehnlich aussah. «Ich bin durch die Hölle gegangen und wieder zurück, es war schrecklich. Oh mein Gott, ich sehe aus wie ein Monster aus einem Horrorfilm», verriet sie in einem Interview mit der britischen «Sun» 2021. Mittlerweile sind trotz dieser Aussage noch einige Operationen mehr dazugekommen.

Kylie Jenner (27)

Kylie Jenner spricht offen darüber, hier und da bei ihrem Aussehen nachgeholfen zu haben. Vor allem ihre Lippen liess sie sich gerne mal aufspritzen, um diese voluminöser zu machen. Irgendwann übertrieb sie es aber, wie sie gegenüber ihrer Schwester Kim Kardashian (44) in der Zeitschrift «Allure» gestand. «Ich habe meine Lippen an einem gewissen Punkt ein klein wenig zu sehr vergrössern lassen. (…) Zum Glück bin ich nicht in der Sendung ‹Botched› gelandet!» In der Sendung lassen sich Personen ihre verpfuschten Beauty-Eingriffe korrigieren.

Theresia Fischer (32)

Model Theresia Fischer träumte von endlos langen Beinen und legte sich für ihren Herzenswunsch unters Messer. Acht Mal lag sie auf dem OP-Tisch, ihre Beine danach um 14 cm länger. Doch das hatte einen hohen Preis. Theresia Fischer litt an starken Schmerzen, es kam zu Komplikationen und Infektionen. «Die Schmerzen, die ich über acht Jahre hinweg ertrug, waren so enorm, dass ich sie gar nicht in Worte fassen kann», sagte sie vergangenes Jahr auf Instagram.