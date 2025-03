1/11 «Ich hab Botox in der Stirn, sag ich auch jedem», so RTL-Moderatorin Katja Burkard in einem TV-Interview. Foto: imago/Horst Galuschka

Anna-Maria Ferchichi zeigte kürzlich Ergebnis einer Operation

Obwohl es unzählige Stars tun, sprechen nur die allerwenigsten darüber und geben äusserst selten zu, dass sie in Sachen Schönheit nachgeholfen haben. RTL-Moderatorin Katja Burkard (59) sprach kürzlich darüber, dass sie sich Botox ins Gesicht spritzen lässt – und musste darauf arge Kritik einstecken. Aber auch einige andere Stars stehen zu ihren Beauty-Eingriffen.

Katja Burkard

«Ich hab Botox in der Stirn, sag ich auch jedem», so die Moderatorin im Januar 2025 bei «TV total – Aber mit Gast». Beim Magazin «Brigitte» nimmt sie in einem Video erneut Stellung. «Zum eigenen Alter stehen, heisst ja nicht, dass man sich mit Botox jünger machen will, sondern ich zum Beispiel nehme Botox, weil ich diese Zornesfalte hier oben nicht haben will.» Kritik an Beautyeingriffen weist die Deutsche zurück: «Da kriege ich sowieso Puls, wenn jemand sagt: ‹Wenn sich jemand Botox spritzen lässt oder sonst was machen lässt, dass man ja dann nicht in Würde altert.› Hallo?». Sie fände es viel problematischer, wenn ältere Männer sich junge Freundinnen suchen. «Da können wir dann noch mal über Würde sprechen.»

Anna-Maria Ferchichi

Die achtfache Mutter und Ehefrau von Rapper Bushido (46) hat sich die Augenlider straffen lassen, die Lippen aufgespritzt, die Nase gemacht und die Brüste vergrössert. Anna-Maria Ferchichi (43) macht kein Geheimnis aus den Eingriffen, um ihr Aussehen auf Vordermann zu bringen und sich in ihrem Körper wohl zu fühlen. Im Januar legte sie sich erneut unters Messer, sie liess sich die Bauchdecke straffen. Das Resultat zeigte sie ihren Followern stolz auf Instagram. «Wenn ich stand, war mein Bauch immer schön flach, aber sobald ich mich hingesetzt habe, war da einfach so viel Haut. Das war extrem unangenehm», verrät sie. Ein Arzt aus Brasilien habe den Eingriff vorgenommen, der auf solche Bauchstraffungen bei sportlichen, schlanken Frauen spezialisiert sei.

Sylvie Meis



«Ein- bis zweimal im Jahr gucke ich, was ich noch optimieren muss», sagte Sylvie Meis (46) offen im Gespräch mit «Bild». «Im Gesicht benutze ich Hyaluron-Filler. An den Wangenknochen, Lippen, Jawlines. Ich möchte damit natürlich schön wirken und ein natürliches Ergebnis erzielen», so die Moderatorin und erinnert sich: Mit Beauty-Eingriffen hat sie vor rund 10 Jahren angefangen. «So mit Mitte 30 habe ich das erste Mal mit Lippen-Filler experimentiert». Meis betont auch, dass sie ihr Alter liebe und keine Angst habe, älter zu werden. «Ich glaube, auch wenn ich einige Sachen mache, dass ich in Würde altere.»

Sonja Zietlow

Auch Moderatorin Sonja Zietlow (56) äusserte sich offen darüber, dass sie mit Botox und Füllern nachhilft. Die «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Moderatorin verriet, sie habe sich einmal Blut abnehmen lassen, das dann «in einem aufwendigen Verfahren zu einer Creme verarbeitet» wurde. Und: «Bereits 2003 habe ich mir in die Nasolabialfalte und ein wenig Hyaluron spritzen lassen», offenbarte sie in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung. «Ein- bis zweimal im Jahr lasse ich mir Botox spritzen.»

Sarah Ferguson

Auch Royals schrecken vor Schönheits-OP's nicht zurück. Während Königin Letizia von Spanien (52) die unübersehbare Nasen-OP zwar zugab, wies sie Botox-Gerüchte stets vehement zurück. Sarah Ferguson (65) ist in Sachen Beauty-Geständnissen mutiger: «Ich hatte Botox vor langer Zeit, als noch nichts anderes auf dem Markt verfügbar war», erklärte die Herzogin von York 2019 gegenüber «Femail» und fügte an: «Aber mir gefällt der eingefrorene Look nicht.» Trotzdem liess sich Fergie vor einigen Jahren Fäden unter die Gesichtshaut ziehen: «Es ist, als würde man im Garten die Erbsen hochbinden», witzelte die britische Royal über den Eingriff. Seit über zehn Jahren setzt die 64-Jährige ausserdem auf Mesotherapie. Zur Straffung der Haut und Reduzierung der Falten werde dabei mit feinen, kurzen Nadeln Vitamine und Medikamente unter die Haut gespritzt.

Jane Fonda

«Ich bin froh, dass ich für mein Alter gut aussehe, aber ich wurde plastisch operiert», bestätigte Jane Fonda (87) bereits vor Jahren in einem Interview mit «The Guardian». Allerdings wünschte sich die Schauspielerin später, sie wäre damals mutiger gewesen, zu ihrem wahren Alter zu stehen und gar nicht erst mit Beauty-Eingriffen zu beginnen. Damit ist sie nicht allein – auch diese Stars bereuen ihre Beauty-Eingriffe.

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen (35) macht kein Geheimnis daraus, Fan von Schönheitsbehandlungen zu sein. Ihre Stirn, ihre Nase, ihre Zähne und ihre Lippen sind gemacht. Das Model unterzog sich auch bereits mehreren Brust-Operationen. 2021 zeigte sie auf Social Media das Resultat ihrer Augenbrauentransplantation – Dafür habe man Haare aus ihrem Hinterkopf verwendet. «Es ist so cool, wieder Augenbrauen zu haben», schrieb sie zum Resultat und warnte ihre jugendlichen Fans davor, nicht den gleichen Fehler wie sie zu begehen: «Zupft euch nicht die ganzen Augenbrauen aus, so wie ich es getan habe.»

Megan Fox

Die Schauspielerin sprach im Podcast «Call Her Daddy» offen über ihre Eingriffe. «Ich hatte eine Nasen-OP, als ich Anfang zwanzig war», erinnert sie die heute 38-Jährige. Die Brüste habe sie sich insgesamt dreimal machen lassen – bis sie ihr gewünschtes D-Körbchen erreichte. «Ich habe zum Arzt gesagt: ‹Ich will Stripper-Titten, gib mir die grössten Implantate, die du hast!›» Die drei Brustveränderungen kosteten die Schauspielerin insgesamt rund 28'000 Franken. Ausserdem habe sie sich Botox und Filler im Gesicht spritzen lassen – mehr sei ihr Körper aber nicht optimiert worden. Für sie seien diese Veränderungen notwendig gewesen, um sich in ihrer eigenen Haut besser zu fühlen. «Die Sexualisierung meiner Person durch die Öffentlichkeit legt einen enormen Druck auf jemanden wie mich, der an einer körperdysmorphen Störung leidet.»

Cardi B

Rapperin Cardi B (32) sagte 2019 in den USA Konzerte ab, weil sie sich gleichzeitig mehrer Schönheits-OP's unterzog. Nach einer Fettabsaugung und einer Brustvergrösserung konnte sie sich kaum noch bewegen. Ihre Ärzte rieten, das Konzert sausen zu lassen und eine strikte Bettruhe einzuhalten, so ihr Management. Ihre Rundungen sind ihr Markenzeichen. Cardi B macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich für ihre Sanduhr-Figur schon mehrmals unter das Skalpell gelegt hatte.