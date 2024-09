Sonja Zietlow packt über Beauty-Eingriffe aus

Kurz zusammengefasst Sonja Zietlow verrät ihre Beauty-Geheimnisse

Sie probiert verschiedene Methoden, um ihr Gesicht frisch zu halten

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Sonja Zietlow (56) ist nicht mehr aus der deutschen TV-Landschaft wegzudenken. Bereits in den 90er-Jahren flimmerte sie als Moderatorin der ehemaligen Kabel-Eins-Kinderserie «Bam Bam Bino» über den Fernseher. Heutzutage sieht man sie vor allem im RTL-Format «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», wo sie die Dschungelcamper seit 20 Jahren durch fiese Prüfungen leitet. Wie Zietlow eben ist, hat die Moderatorin immer einen passenden Spruch auf den Lippen und bringt sogar die hungernden Promis im australischen Dickicht zum Lachen.

Über die Jahre scheint sich die TV-Legende kaum verändert zu haben: Mal wurden ihre Haare kürzer, mal hatten sie eine andere Farbe. Doch was immer gleich bleibt, ist Sonja Zietlows Frische. Nun verrät die Moderatorin, was sie – nebst dem Gang zum Coiffeur – noch so alles an sich hat machen lassen.

«Ein- bis zweimal im Jahr lasse ich mir Botox spritzen»

Sonja Zietlows Look kommt nicht von ungefähr. Wie die Moderatorin sagt, probiert sie verschiedene Methoden aus, um ihr Gesicht frisch zu halten. So habe sich Zietlow einmal Blut abnehmen lassen, das dann «in einem aufwendigen Verfahren zu einer Creme verarbeitet» wurde. Auch vor Beauty-Eingriffen schreckt die TV-Ikone nicht zurück. «Bereits 2003 habe ich mir in die Nasolabialfalte und ein wenig Hyaluron spritzen lassen», verrät sie im Interview mit der «Bild»-Zeitung. «Ein- bis zweimal im Jahr lasse ich mir Botox spritzen.»

Abseits von der Schönheitsklinik setzt Sonja Zietlow auf ihre tägliche Gesichtspflege. «Was ich schon seit langem mache: Ich reinige meine Haut immer mit einer Bürste und einem organischen Peeling. Ferner benutze ich seit drei Jahren eine atmungsaktive Feuchtigkeitsmaske.»