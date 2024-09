1/7 Sonja Zietlow und Jan Köppen haben im Dschungel ein neues Haupt gekrönt. Doch wer hat gewonnen?

Silja Anders Redaktorin People

Georgina Fleur (34), Kader Loth (51) Gigi Birofio (25), Sarah Knappik (37) oder Mola Adebisi (51)? Wer wurde zum neuen Dschungelmonarchen gekrönt?

Offiziell läuft das grosse Finale am Abend des 1. September um 20.15 Uhr auf RTL. Doch wir wissen bereits, wessen Haupt gekrönt wurde.

In Folge 17 von «Ich bin ein Star – holt mich hier raus!» hoffen fünf Kandidaten darauf, die begehrte Krone zu ergattern. Wochenlang quälten sie sich in Australien, mussten eklige Prüfungen bestehen und so manches Drama überstehen.

Es flossen Schweiss und unzählige Tränen. Wir erinnern uns vor allem gut an das Binden-Drama zwischen Giulia Siegel (49) und Kader Loth. Doch all das liegt in der Vergangenheit, nun sind die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Zielgeraden, das Licht am Ende des Dschungels – äh Tunnels – ist in Sicht, die Krone zum Greifen nah. Doch es kann nur einen Sieger oder eine Siegerin geben. Wer wird sich durchsetzen?

Achtung, Spoiler!

Aufgepasst! Wer sich die Überraschung nicht verderben will, wer die Krone heim trägt und sich für ein Jahr Dschungelkönig oder Dschungelkönigin nennen darf, der sollte jetzt aufhören zu lesen.

Wer das Finale heute Abend jedoch nicht abwarten kann, dem verraten wir hier schon mit Freuden, dass der Dschungel einen neuen König hat. Oder sollten wir sagen: Königin?

In der diesjährigen Staffel wurde eine Frau gekrönt und die neue Dschungelkönigin heisst ...

... Georgina Fleur! Das Model darf sich über eine Gewinnsumme von 100'000 Euro freuen. Was sie damit vorhat? «Ich will es in die Ausbildung meiner Tochter investieren», verrät sie. Wie Fleur es schaffte, sich auf den Dschungelthron zu kämpfen, und gegen welche beiden Kandidaten sie sich durchsetzen musste, das könnt ihr am Sonntagabend alles in der Finalfolge von «Ich bin ein Star – holt mich hier raus» sehen.