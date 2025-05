1/11 Haben Geheimnisse vor Robert Geiss: Davina, Shania und Carmen Geiss (v. l.). Foto: imago/Future Image

Darum gehts Davina Geiss unterzieht sich einer Nasen-OP, Mutter Carmen unterstützt sie

Vater Robert wurde über den Eingriff im Vorfeld nicht informiert

Saskia Schär Redaktorin People

Gerade erst zeigte sich Carmen Geiss (60) schockiert darüber, dass sich ihre 21-jährige Tochter Davina ohne ihr Wissen einer Botox-Behandlung unterzogen hatte. Nun stellt sich heraus, dass sie ihr vor Monaten bei einem anderen Beauty-Eingriff noch unterstützend zur Seite stand. Die ältere der beiden Geiss-Töchter legte sich im Februar für eine Nasen-OP unters Messer und wurde dabei von den Kameras ihrer Dokuserie «Davina & Shania – We Love Monaco» begleitet.

Darin wird ersichtlich, dass Robert Geiss (61) im Vorfeld vom Eingriff nichts gewusst hat. Die drei Geiss-Damen tischen ihm bewusst eine andere Variante auf – ein Wellness-Wochenende in Italien. «Ich wollte das jetzt nicht unbedingt meinem Mann erzählen, weil das hätte Riesendiskussionen und Aufstand gegeben», begründet Carmen Geiss ihr Vorgehen.

Anstatt nach Italien reisen die Frauen ins deutsche Lörrach nahe der Schweizer Grenze. Dort unterzieht sich Davina Geiss in der Dorow Clinic – wo Carmen Geiss wenige Monate zuvor ein Facelifting vornehmen liess – der Nasen-OP. Arzt Andreas Dorow (52) erklärt, dass es sich dabei nicht um einen rein ästhetischen Eingriff handelt, sondern auch um einen medizinischen, da Davina unter einer schiefen Nasenscheidewand leidet, die ihr das Atmen erschwert.

Geschwisterstreit kurz vor der OP

Mutter Carmen und Schwester Shania (20) begleiten Davina, um sie mental zu unterstützen. Unter den Schwestern kommt es kurz vor dem Eingriff zu einem Streit. Für Shania lässt das nur einen Schluss zu: «Ich hab das Gefühl, dass die das nicht will. So 50/50. Weisst du, wie oft sie mir in Monaco gesagt hat, ‹Ne eigentlich, ist es schade, eigentlich will ich es nicht machen, ich mag meine Nase, ich hab mich dran gewöhnt›? Das ist das Problem, deswegen stresst sie so. Wieso sagt ihr überhaupt Ja dazu, das ist meine Frage?»

Eine Antwort bleibt ihr Mutter Carmen in diesem Moment schuldig. Kurz zuvor erklärte sie aber bereits, dass es sich bei der Nasen-OP um einen langersehnten Wunsch ihrer Tochter handle.

Trotz der Auseinandersetzung begleitet Shania ihre Schwester gemeinsam mit der Mutter in den OP-Raum, wo sie zusehen, wie Davina die Anästhesie erhält. Besonders für Mama Carmen Geiss keine einfache Situation. «So stell ich mir das vor, wenn sie Tiere einschläfern oder so was. Die sind denn ja auch ganz ruhig und dann schlafen die ein», erklärt sie unter Tränen.

Wenn man schon mal da ist ...

Während der dreistündigen Operation, die gut verläuft, entscheidet sich Shania Geiss spontan zu einem Bleaching ihrer Zähne am nächsten Tag in derselben Klinik und dazu, sich auch gleich ihre beiden Weisheitszähne ziehen zu lassen. «Ich glaube, Papa wird sehr froh sein, weil Papa hat mir jetzt die letzten Monate schon gesagt, geh zum Zahnarzt und lass dir die Zähne weisser machen».

Wie Papa Robert Geiss auf die Lüge seiner Frauen und die Operationen seiner beiden Töchter reagiert, lässt die Folge bewusst offen. Die Anschlussfolge deutet jedoch an, dass er alles relativ gelassen nimmt – auch weil er über ihren Wunsch schon lang im Bild war. Für die gebleachten Zähne von Shania gibt es gar ein High-Five.

«Davina & Shania – We Love Monaco» läuft jeweils am Montag um 20.15 Uhr auf RTL2.