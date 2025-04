1/12 Carmen Geiss unterzog sich im September 2024 einem umfangreichen Facelifting. Foto: RTLZWEI, Geiss TV

Darum gehts Carmen Geiss unterzog sich einem achtstündigen Facelifting für ihren 60. Geburtstag

Blick hat mit dem zuständigen Chirurgen über den Eingriff gesprochen

60 Prozent der Kunden in Andreas Dorows Klinik kommen aus der Schweiz

Fynn Müller People-Redaktor

Am 5. Mai feiert Carmen Geiss (59) ihren 60. Geburtstag. Um sich ihr Alter nicht anmerken zu lassen, half die TV-Millionärin in Vergangenheit gerne nach. Mit dem Einsatz von Hyaluron und Fillern versuchte sie, der Hautalterung entgegenzuwirken, was zu Verkapselungen im Gesicht führte.

Um diese loszuwerden und ein längerfristiges Ergebnis zu erzielen, unterzog sich Carmen Geiss Ende September 2024 einer achtstündigen Facelifting-OP in der Dorow-Klinik in Lörrach, nahe der Schweizer Grenze.

Dieser Eingriff wird in der neuen Folge von «Die Geissens – eine schrecklich glamuröse Familie» thematisiert, die ab dem 7. April auf RTL+ zu sehen ist. Der Trailer zeigt, was ihre Töchter Shania (20) und Davina (21) vom Mega-Facelifting halten. «Was soll das, Mama? Lass es sein, du brauchst das nicht. Stell dir mal vor, mit deinem Gesicht passiert was.»

Geiss war sich der Risiken bewusst und entschied sich dennoch für die Operation. «Ich hatte diese Angela-Merkel-Falte, diese hängenden Mundfalten. Auch mein Hals war faltig, das gefiel mir nicht», sagt sie gegenüber «Bild». Acht Stunden hat die Schönheitsoperation gedauert. Insgesamt waren drei Chirurgen an Geiss' neuem Gesicht beteiligt. Mit dem Ergebnis ist sie mehr als zufrieden. «Ich bin sehr glücklich über mein neues Aussehen. Ich habe wieder mein Gesicht wie mit 40 Jahren.»

Als der Gesichtsverband am Folgetag abgenommen wurde, reagiert Ehemann Robert Geiss zunächst schockiert auf das Ergebnis: «Ich dachte: ‹Welches Monster kommt denn da um die Ecke?› Aber das änderte sich ja dann – heute besser als vorher», gibt der TV-Millionär in der Sendung zu.

Das sagt der Chirurg zum Eingriff

Leiter des Eingriffs war Andreas Dorow (52). Mit Blick spricht der deutsche Schönheitschirurg und Zahnarzt exklusiv über das Facelifting von Carmen Geiss. «Der Eingriff bei Frau Geiss war besonders kompliziert, weil sie über Jahre hinweg viele Unterspritzungen im Gesicht unternommen hat», erzählt er.

Die TV-Millionärin habe sich verschiedene Materialien, unter anderem Silikon und Hyaluron, in die Haut gespritzt, was zu Verkapslungen geführt hat. «Das sind sozusagen innere Narben, die sich tief im Gewebe verankert haben.» Diese Verkapselungen hätten die OP von Carmen Geiss besonders schwierig gemacht.

«Wir hatten kaum Orientierung im Gewebe», gesteht Dorow und fügt an, dass man zwischenzeitlich sogar unterbrechen musste. «Die Verkapslungen haben teilweise bis an die Gesichtsnerven herangereicht und wir wollten keine Nervenverletzung riskieren.»

Normalerweise dauert ein Facelifting rund dreieinhalb bis vier Stunden. Bei Geiss' hingegen operierte man fast sechs Stunden – inklusive Vorbereitungen und Narkose dauerte der Eingriff acht Stunden. «Das war aufgrund ihrer Vorgeschichte mit dem Hyaluron und den Fillern. Und natürlich wollten wir bei Frau Geiss sichergehen, so sorgfältig wie nur möglich zu arbeiten.»

Rund 20'000 Franken musste Carmen Geiss für ihr neues Gesicht hinblättern. «Eigentlich beginnen Faceliftings bei etwa 9500 Franken», erzählt er. Aufgrund der Komplexität war der Eingriff von Carmen Geiss doppelt so teuer.

Praxis lockt Schweizer nach Lörrach

Andreas Dorow erzählt, dass 60 Prozent seiner Kunden aus der Schweiz kommen, obwohl seine Praxis in Deutschland liegt – aus Preis-Leistungs-Gründen, vermutet der Chirurg. «Wir sind ein Stück günstiger als die Kollegen in der Schweiz.»

Dorow glaubt, dass seine Praxis in Lörrach eine gute Zwischenlösung ist. «Für eine Haartransplantation sind die günstigen Alternativen in der Türkei okay, aber in Sachen Schönheitsoperationen habe ich dort schon schreckliche Dinge gesehen.»

Dass er mittlerweile der Schönheitschirurg der Stars ist, habe sich so ergeben. «Angefangen hat alles mit der Schweizer Influencerin Raffa Zollo. Sie hat sich damals bei uns den Po operieren lassen», erzählt er. Es folgten Prominente wie Daniela Katzenberger (38) und La Toya Jackson (68), die Schwester des King of Pop (1958–2009). Auch Shawne Fielding (55), die Ex-Frau des ehemaligen Schweizer Botschafters Thomas Borer (67) und Party-Ikone Dianne Brill (66) zählen zu seinen Patientinnen und Patienten.

