Geissens verkaufen Dubai-Schokolade in ihrem Onlineshop

Saskia Schär Redaktorin People

Dubai-Schokolade ist wohl der absurdeste und kalorienhaltigste Trend der letzten Monate. Zeitweise wurde die mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllte Schokolade derart gehypt, dass einzelne Tafeln davon für mehrere Hundert Franken auf den gängigen Verkaufsportalen feilgeboten wurden. Dadurch, dass die innen grüne Schokolade nun auch im Detailhandel erhältlich ist, ist der ganze Wahnsinn etwas abgeflacht.

Doch ein berühmtes Millionärspaar glaubt offenbar noch nicht an das Ende des Zuckerblocks: die Geissens. Robert (60) und Carmen Geiss (59) verkaufen die Dubai-Schokolade neu in ihrem Onlineshop für 30 Euro. Wer ohnehin für über 200 Euro shoppt – egal ob Kleidung oder Essen respektive Getränke, der erhält eine Tafel gratis.

Angebot stösst auf wenig Gegenliebe

Den Fans schmeckt die Aktion so wie der Verkauf der Dubai-Schokolade im Roberto-Geissini-Onlineshop allerdings so gar nicht. «Muss man auf jeden Trend aufspringen?», «Oh das finde ich desaströs in vollem Umfang» und «Bitte fangt ihr nicht auch noch damit an» ist beispielsweise zu lesen.

Nebst dem Preis von 30 Euro wird zudem bemängelt, dass es sich bei der von den Geissens als «Original direkt aus Dubai» angepriesenen Schokolade nicht einmal um das Original von Fix, sondern um eine Fälschung handeln solle. «Fex ist die Fälschung von Fix. Original ist es nicht! Teurer als das Original ist es auch», meint ein Kommentarschreiber.

Fex anstatt Fix

Tatsächlich stammt die Idee der Dubai-Schokolade von der ägyptisch-britischen Doppelbürgerin Sarah Hamouda (38), die seit neun Jahren im arabischen Emirat wohnt und wegen ihrer Schwangerschaftsgelüste auf die unkonventionelle Schokoladen-Idee gekommen war. Sie war auf der Suche nach einer «freaking incredible experience» (deutsch: eine wahnsinnig unglaubliche Erfahrung), was Schokolade betraf, und hat den Firmennamen Fix dementsprechend davon abgeleitet, erklärte sie gegenüber CNN.

Bei Fex, der von den Geissens angebotenen Schokolade, handelt es sich um eine täuschend echte Kopie, sogar das Logo von Fex wurde beinahe eins zu eins übernommen. Fix selbst stellt täglich nur 500 Tafeln Schokolade in Handarbeit her, und die können ausschliesslich in Dubai oder Abu Dhabi über Deliveroo bestellt werden.

