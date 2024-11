1/5 Die Schutzengeli Dubai-Style der Confiserie Bachmann gibt es bald in der Migros zu kaufen. Foto: Confiserie Bachmann

Auf einen Blick Migros bietet Dubai-Schokolade an, produziert von Confiserie Bachmann

Migros distanzierte sich zuvor von der Herstellung der Dubai-Schoggi

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Der Rummel um die Dubai-Schokolade kennt kein Ende. Jetzt springt auch die Migros auf den Hype auf. Ab 10. Dezember verkauft auch sie die Schokolade mit der grünen Pistaziencreme und dem Engelshaar. Dabei setzt die Detailhändlerin aber nicht auf ihre Eigenmarke Frey.

Sondern auf die Luzerner Confiserie Bachmann. Bereits am 21. November lancierte die Confiserie an ihren 22 Standorten in der Schweiz ihre eigene Dubai-Schoggi. Statt einer Tafel sind es Truffes mit derselben Füllung wie Dubai-Schokolade – genannt Schutzengeli. Bereits wenige Stunden nach der Einführung waren die ersten Bestände restlos ausverkauft. «In unserer über 127-jährigen Geschichte hat noch nie eine Lancierung so eingeschlagen wie unsere Schutzengeli Dubai-Style», erklärt Geschäftsführer Raphael Bachmann. 12 Stück kosten bei Bachmann 22.40 Franken.

Vorerst 100'000 Schachteln

«Jetzt steht unsere Dubai-Schokolade bald in der Migros in den Regalen», bestätigt Bachmann heute gegenüber Blick. Geplant sei eine schweizweite Einführung – also in allen Migros-Filialen. Die Köstlichkeit ist ebenfalls limitiert. «Gesamthaft wird es vorerst 100'000 Schachteln geben», so Bachmann.

Die Migros bestätigte gegenüber Blick die Einführung der Dubai-Schutzengeli von Bachmann. «Da es sich um ein handgefertigtes Produkt handelt, werden pro Filiale nur wenige Stück zur Verfügung stehen», teilt die Detailhändlerin mit. Den Preis verrät die Sprecherin nicht.

Dabei hatte sich die Migros noch vergangene Woche von der Dubai-Schoggi distanziert. Eine Sprecherin betont erneut: «Die spezielle Textur ist zweifellos faszinierend, stellt jedoch eine industrielle Herausforderung dar, wie unsere ersten Tests gezeigt haben.» Deshalb setzt die Migros nun auf einen externen Anbieter.

Wo gibt es die Schoggi sonst noch?

Die Migros zieht somit nach. Seit 22. November gibt es die Tafel bereits bei Konkurrent Coop. Beim Basler Detailhändler gibt es vorerst 20'000 Tafeln. Hergestellt wird sie in den Niederlanden. 100 Gramm kosten 8.95 Franken.

Die restlichen Detailhändler geben sich noch vorsichtig. Bei Aldi könnte es die beliebte Ware im kommenden Jahr geben. «Wir prüfen derzeit die Einführung der Dubai-Schokolade als möglichen Aktionsartikel für das Frühjahr 2025», hiess es vergangene Woche beim Discounter. Bei Denner ist eine Einführung ins Standardsortiment nicht vorgesehen. Lidl verfolgt die Entwicklungen auf dem Markt mit Interesse. Weitere Infos gibt der Discounter aber nicht bekannt.

Wie gross die Nachfrage nach der Schoggi wirklich ist, wird sich zeigen. Gut möglich, dass noch weitere Händler auf den Hype aufspringen.